Drei Schalke-Fans starten Sport-Spendenaktion

Gelsenkirchen-Schalke. Bei „Run4me“ können Sportler ihre gelaufenen, gefahrenen oder geschwommenen Kilometer aufzeichnen und so Geld für Hilfsprojekte sammeln.

Natürlich war Fabian Leushacke schon im Schnee joggen. Der Fan will sich im Lockdown fit halten und lässt sich dabei auch nicht von den winterlichen Bedingungen ausbremsen. „Es war sehr anstrengend, aber es hat Spaß gemacht“, erzählt er von seiner Einheit im Schnee.

Fabian Leushacke geht mit gutem Beispiel voran. Denn der Schalke-Fan will auch andere dazu motivieren, Sport zu treiben, und hat dafür sogar eine eigene Sport-Spendenaktion ins Leben gerufen.

Gemeinsam mit den weiteren Schalke-Fans Peter Edelhoff und Lars Feldeisen initiierte er kürzlich die Aktion „Run4me“. Hierbei können Sportlerinnen und Sportler ihre gelaufenen, gefahrenen oder geschwommenen Kilometer mithilfe der App „Strava“ aufzeichnen und so Geld für Hilfsprojekte sammeln.

Zehn Hilfsorganisationen stehen zur Auswahl

Wie das genau abläuft? Fabian Leushacke klärt auf: „Die Sportler melden sich auf unserer Internetseite www.run4me.de an und suchen sich eine von zehn Hilfsorganisationen aus. Auf ihrem Handy installieren sie die Strava-App und registrieren sich dort. Danach gibt die App die Kilometer automatisch an Run4me weiter.“

Fabian Leushacke ist einer der drei Organisatoren der Spendenaktion. Foto: run4me

Fabian Leushacke ergänzt: „Freunde, Verwandte und andere Bekannte können die Sportler dann sponsern. Auf unserer Internetseite geben sie den Betrag an, den sie pro Kilometer spenden wollen. Am Ende des Jahres erhält der Sponsor von uns einen Link an die Hilfsorganisation, wo er seine Spende entrichten kann.“

Bereits 130 Sportler haben sich angemeldet

Zur Auswahl stehen insgesamt zehn globale und regionale Hilfsprojekte wie Ärzte ohne Grenzen, Unicef, das Kinderpalliativzentrum in Datteln und die Manuel-Neuer-Kids-Foundation. Bisher haben sich bereits 130 Athleten angemeldet.

Sein Ziel beschreibt Fabian Leushacke wie folgt: „Wir möchten, dass viele Menschen Sport machen und sich fit halten. Egal ob Couch-Potato oder Triathlet – jeder Kilometer zählt. Da wir nebenbei Spenden generieren, profitieren auch andere davon.“

