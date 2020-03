Schalke gegen den BVB: U-19-Derby verlegt und ohne Zuschauer

Gelsenkirchen. Schalkes und Dortmunds U 19 treffen sich schon am Samstag. Der Ort ist noch offen. Das Spiel der königsblauen U 23 in Essen wird wohl ausfallen.

Das Revierderby in der A-Junioren-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund ist verlegt worden. Die Partie im Parkstadion wird nun nicht am Sonntag, sondern bereits am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen – parallel zum Bundesliga-Revierderby im Signal-Iduna-Park, das wegen des Coronavirus vor leeren Rängen stattfinden wird, und dem Regionalliga-Derby zwischen Rot-Weiss Essen und der U-23-Mannschaft der Königsblauen (14 Uhr).

Das Duell des Tabellensechsten gegen den Tabellenzweiten, das die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert in der Hinrunde im Oktober nach einer tollen Leistung vor 1110 Zuschauern durch Treffer von Malick Thiaw (2), Can Bozdogan und Stanislav Fehler mit 4:0 gewonnen hat, wird ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Dafür gibt es zwei Gründe: zum einen das Coronavirus, zum anderen „die Sicherheitsbedenken der Polizei und der Stadt“, wie Knappenschmiede-Sprecherin Doreen Biermann sagt. Für beide Fälle solle das Risiko reduziert werden. „Es soll ein Andrang verhindert werden“, sagt sie. Offen ist zurzeit noch, auf welchem Platz des Schalker Vereinsgeländes gespielt wird.

Schalkes U 17 empfängt Leverkusen wie geplant

Keine Änderungen wird es beim Termin der Schalker U-17-Fußballer geben. Das Team von Trainer Frank Fahrenhorst, das in der B-Junioren-Bundesliga auf Rang drei liegt, wird am Samstag um 11 Uhr den Tabellenfünften Bayer 04 Leverkusen im Schatten der Veltins-Arena empfangen.

Zwar hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalens am Dienstag erlassen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern abzusagen beziehungsweise ohne Fans auszutragen, aber für die Regionalliga-Partie zwischen Rot-Weiss Essen und der U 23 des FC Schalke 04 war bis zum frühen Dienstagabend noch keine Entscheidung gefallen. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass das Spiel ausfallen wird. (AHa)