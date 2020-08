Schalke: Meisterteam-Spieler Fontein zieht es nach Berlin

Berlin/Gelsenkirchen. Philip Fontein wechselt nach zwei Jahren in der U-23-Mannschaft des FC Schalke 04 in die Regionalliga Nordost. Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

Nach zwei Jahren in der U-23-Mannschaft des FC Schalke 04 wird Philip Fontein, der das älteste Team der Knappenschmiede auch mehrmals als Kapitän aufs Feld geführt, nun aber kein neues Vertragsangebot erhalten hat, in die Hauptstadt wechseln.

In der Saison 2020/21 wird der Ochtruper Philip Fontein das Trikot des Berliner Athletik-Klub 07 tragen, der die vergangene, wegen der Corona-Pandemie abgebrochene Saison in der Regionalliga Nordost auf dem siebten Tabellenplatz beendet hat. Dort hat der offensive Mittelfeld-Mann, der 2019 zum U-23-Meisterteam der Königsblauen in der Oberliga Westfalen gehört und keinen unwesentlichen Anteil am Aufstieg in die Regionalliga West gehabt hat, einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben.

Philip Fontein trifft gegen den FC Hansa Rostock zum Berliner 1:0

Der Kontakt zwischen Philip Fontein und dem Berliner AK, dem Hauptstadt-Verein mit türkischen Wurzeln, und dessen Trainer André Meyer (36) bestand schon seit rund zwei Wochen. Nun haben beide Parteien Nägel mit Köpfen gemacht, und am Freitagnachmittag kam Philip Fontein im Testspiel des Viertligisten beim Drittligisten FC Hansa Rostock auch zu seinem ersten Einsatz für seinen Klub. Nicht nur das: Der 26-Jährige sorgte bei der 2:5 (2:2)-Niederlage bereits nach zwei Minuten für die 1:0-Führung des Berliner Teams.

Philip Fonteins ehemalige Teamkollegen absolvieren indes derzeit ein Trainingslager in Billerbeck. Dort bestreitet die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling auch zwei Testspiele. Im Turo-Stadion im Rosendahler Stadtteil Darfeld trifft das Schalker U-23-Team am heutigen Samstag (13 Uhr) auf die U-21-Mannschaft des SC Paderborn 07 und am Dienstag (11. August, 18.30 Uhr) auf den FC Eintracht Rheine. Diese beiden Partien gegen die Oberligisten werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Zum Saisonstart der Regionalliga West 2020/21 erwartet das Fröhling-Team ersten September-Wochenende im Parkstadion die U 23 von Borussia Mönchengladbach. (AHa)