Schalke müht sich zum 2:0-Sieg über den FC Viktoria Köln

Die letzten Stunden, bevor am Sonntag der große Sturm aufzog, nutzte die U 19 des FC Schalke 04, um die nächsten drei Punkte in der Fußball-A-Junioren-Bundesliga und damit den dritten Sieg in Folge einzufahren. Von irregulären Bedingungen konnte man zwar nicht sprechen, aber der aufkommende Wind machte es allen Akteuren nicht leicht. Eine attraktive Begegnung war unter diesen Voraussetzungen nicht unbedingt zu erwarten. Der Knappen-Nachwuchs musste sich gegen den FC Viktoria Köln mit einem mageren und glanzlosen 2:0 begnügen.

Das Ergebnis war also identisch mit jenem eine Woche zuvor zum Jahresauftakt in Bielefeld, auch die Anfangsformation war dieselbe. „Aber das Spiel in Bielefeld war deutlich besser“, meinte Schalkes Trainer Norbert Elgert. „Wir haben auch gegen die Viktoria verdient gewonnen, aber kein gutes Spiel gemacht.“ Diesmal konnte man allerdings nicht behaupten, die Schalker hätten zu wenig aus ihren Tormöglichkeiten gemacht. „Wir haben uns kaum welche herausarbeiten können“, stellte ihr Coach klar. „Wir hatten zwar viel Ballbesitz, waren im Spiel nach vorne aber nicht durchschlagskräftig genug.“

Der starke Brooklyn Ezeh trifft zur Schalker 2:0-Führung

Den besseren Start hatte nicht der Tabellensechste, sondern der vom Abstieg bedrohte Gast aus Köln, der mit sechs Niederlagen in Folge angereist war und auf dem Kunstrasenplatz am Parkstadion zunächst recht gefällig und mutig nach vorne agierte. In den ersten zehn Minuten hatten Selim Ajkic und Aldin Drndar zwei gute Gelegenheiten, um ihr Team in Führung zu bringen.

Brooklyn Ezeh – hier gegen Viktoria Kölns Luis Göker – traf zum Schalker 2:0. Foto: Thorsten Tillmann

Im Laufe der ersten Halbzeit nahmen die Schalker das Heft immer mehr in der Hand. Um das 1:0 zu erzielen, benötigten sie allerdings die Unterstützung von Kölns Torhüter Maximilian Ueing. Eine Hereingabe von Brooklyn Ezeh bekam er nicht unter Kontrolle, er lenkte den Ball gegen die Latte, und den Abpraller staubte Josepho Barnes in der 17. Minute über die Torlinie. Unmittelbar vor der Pause erhöhte Brooklyn Ezeh, der wohl beste Schalker an diesem Tag, nach Zuspiel von Laurin Tost mit einem strammen Weitschuss ins rechte untere Eck auf 2:0. Auch dieser Ball wirkte nicht unhaltbar.

Der Norweger Mikail Maden muss wegen eines Infektes passen

Die zweite Halbzeit verlief relativ ereignisarm, sieht man einmal von guten Gelegenheiten für Josepho Barnes (56.), Brooklyn Ezeh (70.) und René Biskup (88.) ab. Richtig zwingend agierten die Gastgeber nicht. Sie hatten ihre Mühe, sich gegen die gut stehende Deckung der Viktoria durchzusetzen. Trotz der Niederlage hatte Kölns Trainer Jürgen Kohler allen Grund, seiner Mannschaft ein Lon auszusprechen. „Sie hat sich hervorragend präsentiert“, meinte er. „Es war schwer, gegen den Wind zu spielen, aber die Jungs haben es dennoch gut gemacht.“ In der Schlussphase tauchten sie durch Miran Agirbas (78.) und Sam-Calvin Kisekka (87.) zwei weitere gute Male gefährlich im Schalker Strafraum auf.

Um am kommenden Sonntag in Leverkusen bestehen zu können, benötigen die Königsblauen eine deutliche Leistungssteigerung. Vielleicht ist dann auch Mikail Maden, die Neuverpflichtung aus Norwegen, mit dabei. Der 18-jährige Mittelfeldspieler konnte gegen Viktoria Köln nicht sein Debüt geben, weil er sich kurzfristig einen Infekt eingehandelt hatte.

Tore: 1:0 Josepho Barnes (17.), 2:0 Brooklyn Ezeh (45.).

FC Schalke 04 U 19: Canpolat, Barnes (80. Ennali), Cross, Tost, Thiaw, Kaparos, Krasniqi (75. Biskup), Scheller, Hoppe (66. Tehe), Matter (66. Aydin), Ezeh.