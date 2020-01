Schalke stellt einen Nachfolger für Nico Helfrich vor

Vor dem Start in die Rückrunde sind bei den Oberliga-Handballern des FC Schalke 04 zwei weitere Entscheidungen gefallen, und zwar auf den beiden Au­ßen-Positionen. Für Rechtsaußen Nico Helfrich, der bekanntlich zum Niederrhein-Verbandsligisten HSV Dümpten nach Mülheim zurückkehren wird, haben die Königsblauen Ersatz gefunden, während sich Linksaußen Julian Ihnen nach drei Jahren verabschieden wird. Er wird ab der neuen Saison wieder für HC Westfalia Herne spielen, den Landesliga-Zweiten.

Der zweite Neue für 2020/21 nach Rückraum-Mitte-Mann Oskar Kostuj (HC Westfalia Herne) ist ebenfalls ein Junge aus dem Ruhrgebiet: Fabian Graef, der in Essen für die DJK Winfried Huttrop und die SG Überruhr gespielt und vor dieser Saison den Sprung in die 3. Liga gewagt hat. Allerdings ist der Rechtsaußen beim Leichlinger TV nicht so gut zurechtgekommen und hat sich dort bereits wieder verabschiedet. Also könnte er doch sofort für den FC Schalke 04 spielen? „Nein. Wir haben zwei Rechtsaußen“, antwortet Trainer Sebastian Hosenfelder, der sich auf den 21-Jährigen also erst zur neuen Saison freut. „Die Baustelle haben wir mehr oder weniger geschlossen“, sagt der 39-Jährige.

Schalker Saisondebüt für Julian Ihnen?

Das ist die Zukunft. In der Gegenwart müssen die Schalker Handballer am Sonntag (17 Uhr) in Löhne beim einen Rang und zwei Punkte besser platzierten VfL Mennighüffen antreten und wollen dort vor allem eines besser machen als beim 17:21 im Hinspiel: mehr Tore werfen. „Ich glaube aber, dass wir diesen Status, kaum zu treffen inzwischen verloren haben“, sagt Sebastian Hosenfelder, der am Freitag noch nicht so genau wusste, mit welchem Gefühl er sich am Sonntag auf den Weg nach Osterwestfalen machen wird.

Rechtsaußen Fabian Graef hat zuletzt für den Drittligisten Leichlinger TV gespielt. Foto: Leichlinger TV Pirates

Gleich mehrere Spieler klagen nämlich über Wehwehchen: Todor Ruskov hat Probleme mit der Achillesferse, Philipp Gemsa mit dem Rücken und Nico Helfrich mit der Wadenmuskulatur. Da könnte doch Julian Ihnen, der 25-Jährige, nach seiner langen Verletzungspause sein Saisondebüt feiern. „Mal schauen, wie der Kader aussehen wird“, sagt Sebastian Hosenfelder. „Vielleicht wird er die ersten paar Minuten wieder spielen.“

Trainer Markus Hochhaus entlassen

Was seine Mannschaft am Sonntag erwarten wird, kann der Schalker Trainer nicht genau abschätzen. „Das ist eine wirklich gute Truppe“, sagt er über den VfL Mennighüffen und kann sich nicht erklären, „warum die ins Straucheln gekommen sind“. Vor allem die erste Sechs der Löhner verlangt Sebastian Hosenfelder einigen Respekt ab. „Sehr groß, sehr stabil und eine sehr gute 6:0-Deckung“, sagt er. „Die musst du erst einmal knacken.“

Aber spätestens seit dem Hinspiel, das der VfL noch mit dem inzwischen entlassenen ehemaligen Nationalspieler Markus Hochhaus als Trainer bestritten hat, weiß der Coach der königsblauen Handballer auch, dass „dieser Gegner definitiv nicht unschlagbar ist“, wie er sagt. „Wir fahren nicht ohne Hoffnung dahin und wollen Punkte mitnehmen.“