Schalke: Todibo ist vor allem ein Verdienst Reschkes

Der Termin an diesem Mittwochvormittag ist für 11.30 Uhr anberaumt – im Blauen Salon der Veltins-Arena. Und Jochen Schneider, der Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, ist auch schon längst da. Gemeinsam mit den Journalisten wartet der 49-Jährige auf den Hauptdarsteller, auf Jean-Clair Todibo. Eine Viertelstunde später kommt der neue Königsblaue, gemeinsam mit Massimo Mariotti, dem Schweizer Integrationsbeauftragten, der kurze Zeit später dann auch der Dolmetscher ist.

Schalkes Kaderplaner Michael Reschke. Foto: Sebastian El-Saqqa / firo

Da sitzt er nun, der 20-jährige Jean-Clair Todibo und hat rechts Jochen Schneider sowie links Massimo Mariotti neben sich. Und sonst? Sonst sieht er nur Journalisten. Und: Der französische U-20-Nationalspieler kommt sehr sympathisch herüber, er lächelt auch immer wieder. Wie Jochen Schneider. „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Jean-Clair Todibo auf Leihbasis zu verpflichten“, sagt der Schalker Sportvorstand und macht kein Geheimnis daraus, dass es er sich gefreut hätte, wenn die Kaufoption nach dieser Saison – satte 25 Millionen Euro – ein solches geblieben wäre.

U-20-Weltmeisterschaft: Aus im Achtelfinale gegen die USA

Der FC Barcelona hat die Summe jedoch öffentlich gemacht. „Andere Länder, andere Sitten“, sagt Jochen Schneider und, klar, schmunzelt. Er meint aber auch schon, den Eindruck zu haben, dass es Jean-Clair Todibo „nicht ganz schlecht gefällt“. Und nachdem er den neuen Innenverteidiger beziehungsweise dessen Qualitäten sehr ausführlich gelobt hat, will der Sportvorstand der Königsblauen auch noch ein besonderes Dankeschön loswerden. An wen? An Michael Reschke, den Kaderplaner. „Er hat sich“, sagt Jochen Schneider, „unheimlich um Jean-Clair Todibo bemüht. Er hat viel Erfahrung und ein immens großes Netzwerk.“ Dass sich Michael Reschke erfolgreich bemüht hat, ist inzwischen allen bekannt.

Erfolgreich. Genau das will der Franzose, der mit seinem U-20-Nationalteam im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft in Polen im Achtelfinale mit 2:3 an den USA gescheitert ist, nun mit dem FC Schalke 04 sein – und das nicht irgendwann, sondern sofort, am besten schon am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Allianz-Arena. „Natürlich hoffe ich, dass ich gegen Bayern spiele“, sagt Jean-Clair Todibo, der erst am 30. Dezember 20 Jahre alt geworden ist, selbstbewusst. Er sei gekommen, „um alles für Schalke zu geben“. In der Innenverteidigung, obwohl er auch auf der Sechser-Position spielen kann. „Ob links oder rechts“, sagt er, „spielt keine Rolle.“

Jean-Clair Todibo: „Das Publikum war fantastisch“

Was in den kommenden Tagen und Wochen auf ihn zukommen wird, hat Jean-Clair Todibo, dessen Vertrag beim FC Barcelona bis 2023 Gültigkeit besitzt, am vergangenen Freitag bereits gesehen und erlebt. Von der Bank aus verfolgte er den 2:0-Sieg seines neuen Teams gegen Borussia Mönchengladbach, nachdem ihn Cheftrainer David Wagner sofort in den Kader berufen hatte. „Ich habe mich sehr, sehr wohlgefühlt“, sagt Jean-Clair Todibo. „Das Publikum war fantastisch.“

Es ist anzunehmen, dass Schalkes neuer Innenverteidiger dieses Gefühl in der Arena noch das eine oder andere Mal haben darf – vielleicht ja sogar über den Sommer hinaus.