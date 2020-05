Schalke-Trainer David Wagner muss endlich den Kurs wechseln

Diese Zahl ist erschütternd: die Zehn. Nach der 1:2-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf, wohlgemerkt bei einem Abstiegskandidaten, ist der FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga nun schon seit zehn Spielen ohne Sieg und auf Rang neun abgerutscht – mit einem nur noch Zehn-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz.

Wie bereits in den ersten beiden Partien nach dem Re-Start, dem 0:4 im Revierderby bei Borussia Dortmund sowie dem 0:3 gegen den FC Augsburg, fehlten der Mannschaft von Trainer David Wagner vor allem zwei Dinge: Qualität und – trotz des zunächst durchaus etwas besseren Eindrucks – Leidenschaft.

Schalkes Trainer David Wagner sah am Mittwochabend in Düsseldorf eine 1:2-Niederlage. Foto: Anke Waelischmiller / firo

Wie schon zwischen Dortmund und Augsburg sowie zwischen Augsburg und Düsseldorf bleibt David Wagner nur sehr, sehr wenig Zeit, um etwas zu verändern, um etwas positiver zu gestalten - was ihm allerdings auch schon in der langen Corona-Pause nicht gelungen zu sein scheint. Bereits am Samstagnachmittag geht’s in der Veltins-Arena weiter, wenn Werder Bremen kommt – also der nächste Abstiegskandidat.

Drei wichtige Spieler fehlen den Schalkern wegen Verletzungen

Der 48-jährige Schalker Trainer ist mehr denn je gefordert. Er muss vor allem Impulse setzen. Ob er seine Spieler damit auch erreichen kann? Spätestens jetzt aber ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sich David Wagner nicht für nette, für aufmunternde Worte entscheiden darf, sondern an dem er sich für viel mehr Autorität und auch mal für ein Donnerwetter entscheiden muss.

Das Ergebnis dieses Donnerwetters müsste nicht unbedingt berauschender Fußball sein. Zumal es unstrittig ist, dass den Schalkern vier verletzte Spieler fehlen, die das Leistungsvermögen des Teams dank ihrer fußballerischen Fähigkeiten steigern könnten: Omar Mascarell, Benjamin Stambouli, Amine Harit und jetzt ja auch noch Suat Serdar.

David Wagner hat 1997 mit den Schalker Eurofightern den Uefa-Pokal gewonnen

Aber David Wagner ist ein Mann, der sehr genau weiß, weil er es schon erlebt hat, dass eine Mannschaft auch dann sehr viel aus sich herausholen kann, wenn sie nicht mit unzähligen Klasse-Fußballern gespickt ist. Er war 1997 schließlich dabei, als sich die Schalker Eurofighter in den Finals gegen Inter Mailand durchsetzten und im Giuseppe-Meazza-Stadion den Uefa-Pokal gewannen.

Dem Schalker Trainer, der wegen seiner Hinrunden-Bilanz wohl (noch) nicht um seinen Job bangen muss, sollte es endlich gelingen, ein Team auf den Rasen zu bringen, das in einem Spiel 90 Minuten lang für Königsblau rackert: Bundesligafighter. Obwohl es eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass ein Sportler kämpft und alles gibt.