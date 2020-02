Schalke-Trainer Osipovitch lobt Neuzugang Haymond

Ohne den amerikanischen Forward Lavon Hightower müssen Schalkes Basketballer am Montag Abend (19.30 Uhr) im schweren Auswärtsspiel in der 2. Basketball Bundesliga ProA beim Tabellenzweiten Eisbären Bremerhaven ran.

„Wir haben nach dem MRT immer noch keine genaue Erkenntnis darüber, wo Lavons Kniebeschwerden herkommen. Es werden noch weitere Untersuchungen folgen. Wir hoffen natürlich, dass uns Lavon Hightower so schnell wie möglich zur Verfügung steht, aber im Moment kann er weder trainieren noch spielen“, sagt Schalkes Basketball-Abteilungsleiter Tobias Steinert.

Die königsblauen Korbjäger treffen sich heute am Vormittag in Gelsenkirchen zur Abfahrt, werden dann ab 11.30 Uhr mit dem Bus Richtung Nordseeküste aufbrechen.

Zeitpuffer ist eingeplant

Szene aus dem Hinspiel kurz vor Weihnachten: Shavar Newkirk (r.) kämpft vergeblich um den Ball. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

„Wir hatten mit den Eisbären Bremerhaven Kontakt. Das Spiel ist nicht gefährdet. Das Orkantief Sabine soll in den Morgenstunden abklingen, wir werden also hoffentlich davon nichts mehr mitbekommen. Trotzdem haben wir einen Zeitpuffer eingeplant, falls es auf der Strecke Richtung Norddeutschland Verkehrsbehinderungen geben sollte“, sagt Steinert. In der 2. Basketball-Bundesliga ProA wurde die Partie zwischen Phoenix Hagen und den Uni Baskets Paderborn am Sonntag wegen Sicherheitsbedenken abgesagt.

Schalkes Trainer Alexander Osipovitch hofft, dass sein Team im Gegensatz zum 70:80 gegen Kirchheim vier starke Viertel abliefert, um Bremerhaven Paroli bieten zu können. „Wir werden fighten und alles probieren, was möglich ist“, sagt Osipovitch und setzt auch auf Neuzugang Tucker Haymond: „Er ist bei uns richtig angekommen, zeigt Präsenz, körperliche Stärke, verrichtet wichtige Defensivarbeit und versucht, Punkte zu machen.“ Tobias Steinert streicht heraus: „Bremerhaven hat einen starken Kader, aber dennoch wollen wir in dieser Partie auf Tuchfühlung bleiben und positiv überraschen.“