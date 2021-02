Schalke U23: Erneute Absage der Partei gegen Mönchengladbach

Gelsenkirchen. Auch das Nachholspiel der Schalker Reserve gegen die U23 von Borusssia Mönchengladbach fällt aus. Partie kann witterungsbedingt nicht stattfinden

Nach der b am Samstag hätten die Regionalliga-Fußballer des FC Schalke 04 II am Mittwoch eigentlich zu ihrem nächsten Spiel antreten müssen: dem Nachholspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Angesetzt war das Auswärtsspiel für 14 Uhr. Aber daraus wird erneut nichts. Die Begegnung wurde abgesagt.

Wie die Klubs am Dienstagmittag mitteilten, "muss die Partie witterungsbedingt verschoben werden". Ein neuer Nachholtermin für die Begegnung steht noch nicht fest. "Schön ist das nicht. Wir haben jetzt zwei Spiele bitter verloren, und die Jungs wollen eigentlich auf dem Platz wieder Gas geben. Aber natürlich sind alle Mannschaften davon jetzt gleich betroffen. Das Wetter können wir nicht ändern", sagt Schalkes U23-Coach Torsten Fröhling, der auch beim Training am Dienstag kurzfristig umdisponieren musste.

Statt mit dem Ball, mussten seine Männer erstmal ihr Können an der Schaufel zeigen. "Die Schneedecke war so dick, dass selbst die Rasenheizung nicht dagegen ankam", schildert Fröhling. Also ließ er seine Mannschaft schippen, um den Platz zumindest teilweise wieder bespielbar zu machen. Etwa ein Viertel des Trainingsplatzes sei inzwischen von Schnee befreit. "Morgen machen wir dann noch weiter, vielleicht haben wir bis zum Wochenende dann den ganzen Platz geschafft", sagt der S04-Coach lachend. Der Ball soll am Mittwoch aber auch wieder rollen. "Auf dem Bereich, den wir freigeschaufelt haben, geht das wunderbar", sagt er.

Partie bereits Anfang des Jahres verschoben

Bereits Anfang des Jahres, zum Auftakt der Rückrunde, hätte das Aufeinandertreffen der Reserve-Teams der beiden Bundesligisten stattfinden sollen. Auch damals spielte das Wetter nicht mit. Kräftige Niederschläge waren zu viel für den Rasen im Rheydter Grenzlandstadion und die Partie wurde auf den 10. Februar verschoben. Jetzt verhindern Eis und Schnee das Duell.

Die Absage kommt angesichts der derzeitigen Wetterlage in NRW wenig überraschend. Auch die weiteren vier Nachholspiele der Regionalliga West, die für Mittwoch angesetzt waren, mussten erneut verschoben werden.

Dritte Absetzung in diesem Jahr

Für die von Torsten Fröhling trainierten Schalker, ist es aber eine weitere Unregelmäßigkeit im ohnehin bis dato schon zerpflückten Rückrunden-Spielplan. Nach der ersten Gladbach-Absage und der Verschiebung der Begegnung gegen Wegberg-Beeck ist des für den derzeitigen Tabellenzehnten bereits die dritte kurzfristige Spielabsetzung in diesem Jahr. Das bringt auch eine Trainingswoche etwas durcheinander. "Man bereitet sich und das Team auf den Gegner vor, schneidet beispielsweise Videos. Wenn das Spiel verschoben wird, dann war das alles umsonst", sagt Fröhling.

Gänzlich ungelegen dürfte der Schalker Reserve die Absage aber dennoch nicht kommen. Zuletzt hatte Coach Torsten Fröhling gleich fünf Spieler auf der Verletztenliste. "Klar, jeder Tag, den beispielsweise Luca Schuler und Blendi Idrizi zum Auskurieren ihrer Verletzungen haben, hilft uns schon ein Stück weiter."

