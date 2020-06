Schalke verpflichtet U-18-Nationalspieler vom 1. FC Köln

Gelsenkirchen. Der 18-jährige Linksfuß Can Bozdogan ist nahezu unauffällig in Gelsenkirchen gelandet und hat auch schon für die Königsblauen getroffen.

Fast schon unauffällig, ja nahezu unbemerkt hat sich der FC Schalke 04 ein riesiges Talent des deutschen Fußballs für seine U-19-Bundesligamannschaft gesichert: U-18-Nationalspieler Can Bozdogan vom 1. FC Köln.

Nachdem schon ein paar Tage beziehungsweise Wochen das Gerücht kursiert hat, der 18-Jährige werde vom Rhein ins Ruhrgebiet wechseln, ist er nun ohne Pauken und Trompeten in Gelsenkirchen gelandet und hat bereits beim 6:2 im Testspiel gegen die Oberliga-Männer der Hammer SpVg sowie beim A-Junioren-Turnier in Oberndorf für die Königsblauen getroffen.

1:0-Siegtreffer gegen den FC Liverpool in Oberndorf

Apropos Oberndorf: Dort wurde Can Bozdogan, der sich im zentralen Mittelfeld am wohlsten fühlt und die Schalker laut transfermarkt.de 700.000 Euro gekostet hat (Vertrag bis 2022), als bester Offensivspieler des Turniers gewählt. Die Torjägerkanone am vergangenen Wochenende, als das U-19-Bundesligateam der Königsblauen als Titelverteidiger den dritten Rang belegte, hatten sich René Biskup und Matthew Hoppe mit jeweils drei Toren gesichert.

„Das unterstreicht insgesamt noch mal unsere starke Turnierleistung“, sagte Trainer Norbert Elgert, dessen Mannschaft ihr Halbfinale gegen den späteren Sieger FC Midtjylland aus Dänemark mit 1:2 verloren, dann aber das Spiel um Platz drei gegen den FC Liverpool mit 1:0 gewonnen hatte – eben durch einen Treffer von Can Bozdogan.

Schon 16 Spiele in den Nationalteams des DFB

Gar nicht so lustig finden es die Verantwortlichen des 1. FC Köln, dass Linksfuß Can Bozdogan nicht mehr das Trikot der Geißböcke trägt. „Wir haben Can Perspektiven für seinen Weg zum Profi bei uns aufgezeigt“, twitterte Matthias Heidrich, der Leiter des Kölner Nachwuchsleistungszentrums, in einer Mitteilung des Vereins. „Er hat sich aber anders entschieden.“

Can Bozdogan, der seit der U15 für alle Nationalteams des Deutschen Fußball-Bundes zum Einsatz gekommen ist (insgesamt 16 Spiele mit vier Toren), hat sich für den FC Schalke 04 entschieden. Am kommenden Sonntag (11. August, 11 Uhr) wird er dann mit dem Westdeutschen Meister in die Saison 2019/20 der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga starten, und zwar mit der Partie bei Borussia Mönchengladbach an der Hennes-Weisweiler-Allee 1.