Schalke verzichtete bei Lennart Czyborra auf Rückkaufoption

Bergamo. Das ehemalige Schalke-Talent Lennart Czyborra wechselte über Heracles Almelo zum italienischen Spitzenklub Atalanta Bergamo.

Lennart Czyborra hat sich Anfang dieses Jahres mit dem Wechsel zu Atalanta Bergamo in die italienische Serie A einen Fußball-Traum erfüllt. Von 2016 bis 2018 hoffte der Abwehrspieler beim FC Schalke 04 auf den Durchbruch, konnte sich aber bei den Profis nicht so in Position bringen, dass ein Verbleib Sinn gemacht hätte.

Vor ihm tummelten sich mit Bastian Oczipka, Abdul Rahman Baba und Hamza Mendyl mehrere Millionen-Männer. „Ich wäre die Nummer vier, vielleicht Nummer drei gewesen. Für mich war es aber wichtig, im Senioren-Bereich Fuß zu fassen“, skizzierte Czyborra gegenüber dem Podcast SERIEAMORE.

Bislang nur ein Schnupperkurs bei Atalanta Bergamo

Lennart Czyborra wählte den Umweg über Heracles Almelo, bevor es für ihn schließlich weiter nach Italien ging. In Bergamo reicht es für den 21-Jährigen bisher nur zu einem Schnupperkurs, ein Kurzeinsatz steht für Lennart Czyborra bisher zu Buche. Auf der linken Abwehrseite hat das Talent allerdings auch namhafte Konkurrenz. Mit Robin Gosens, der immer wieder mit seinem Lieblingsklub Schalke 04 in Verbindung gebracht wird, lieferte ein Landsmann eine überragende Saison ab.

„Natürlich wusste ich, als ich hierher kam, dass ich erst einmal nicht viel spielen werde. Mir wurde gesagt, dass ich langsam aufgebaut werde“, erläutert das ehemalige S04-Talent. Lennart Czyborra schiebt nach: „Jetzt habe ich ein Spiel gemacht, aber das Team ist sehr gut eingespielt und spielt eine brutal gute Saison.“ Der Defensivmann redet nicht um den heißen Brei herum und gibt ohne Umschweife zu: „Am Ende des Tages hätte ich mir, ich bin ja Fußballer, sicher gewünscht, häufiger auf dem Platz zu stehen.“

Eine Frage des Geldes wegen der Rückkaufoption

Vielleicht wäre das bei Schalke nach dem Verlauf der verkorksten vergangenen Saison mehr möglich gewesen, zumal sich die Leihe von Juan Miranda (FC Barcelona) unter dem Strich nicht den erhofften Verbesserungs-Effekt brachte. Kontakt zu den Königsblauen, das bestätigt Lennart Czyborra, hat es immer wieder gegeben. „Ich hatte vor allem mit Mike Büskens Kontakt, der auf Schalke für die Leihspieler und jene, für die der Klub eine Rückkaufoption hat, zuständig ist.“ Schalke verzichtete bei Lennart Czyborra auf die Rückkaufoption.

„Dann hat Atlanta angeklopft, und wir haben darüber mit Schalke gesprochen. Schalke wiederum ist zu dem Entschluss gekommen, dass sie mich vorerst nicht zurückholen wollen, weil sie auf der Position gut besetzt sind. Dann war es nur noch eine Frage des Geldes wegen der Rückkauf-Option“, so Lennart Czyborra. Zumindest bei Teilen der S04-Fans sorgt der Verzicht für Verwunderung. Andererseits wartet der Youngster auch in Italien noch auf seinen Durchbruch.