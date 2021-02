Schalker U23 vor schwerer Aufgabe gegen den SV Rödinghausen

Gelsenkirchen-Schalke. Die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling ist beim direkten Tabellennachbarn SV Rödinghausen zu Gast - und will den ersten Sieg im neuen Jahr.

Nein, der Start in dieses Jahr lief für die Regionalliga-Fußballer des FC Schalke 04 nicht optimal. Das erste Spiel der von Torsten Fröhling trainierten S04-U23 wurde kurzfristig abgesagt. Nachgeholt werden soll die Partie gegen die Reserve von Borussia Mönchengladbach am Mittwoch.

Dann kassierte die S04-Reserve eine bittere 0:1-Pleite gegen Rot-Weiß Oberhausen, und statt sich gleich sieben Tage später bei Aufsteiger Wegberg-Beeck wieder beweisen zu können, mussten die Mannen von Torsten Fröhling auch am vergangenen Wochenende die Fußballschuhe in der Tasche lassen. Auch diese Partie war witterungsbedingt abgesagt worden.

Am Samstag ist die Schalker Zweitvertretung aber endlich wieder gefordert. Und es wird eine große Herausforderung. Das Fröhling-Team muss nämlich beim direkten Tabellennachbarn SV Rödighausen antreten. Los geht’s um 14 Uhr.

Rödinghausen mit fünf Punkten, aber auch zwei Spielen mehr

„Das wird keine leichte Aufgabe“, bestätigt auch der Schalker U23-Trainer. Während seine Mannschaft mit 30 Punkten aus 21 Spielen auf Platz neun steht, rangiert der SVR mit 35 Zählern (allerdings auch schon mit 23 absolvierten Partien) direkt über der Schalker Reserve.

Anders als Fröhlings Mannschaft konnten die Gastgeber nämlich geordnet ins neue Jahr starten: drei Spiele, zwei Siege. An Selbstbewusstsein dürfte es den Rödinghausern also nicht mangeln. Und auch nicht an Motivation. Schließlich wollen sie sicher noch eine Rechnung begleichen, nämlich die aus dem Hinspiel. Das hatte die S04-Reserve nämlich 2:0 gewonnen. Allerdings mit tatkräftiger Unterstützung von Profi Nassim Boujellab, der für beide Tore gesorgt hatte.

"Niederlage nervt, hat aber nicht am Selbstvertrauen gekratzt"

Das Fröhling-Team ist also gewarnt. Allerdings: Auch die Schalker gehen hochmotiviert und mit Selbstvertrauen ins die Partie: „Klar, wir hätten vergangene Woche lieber gespielt, den Spielrhythmus behalten und nach dem 0:1 gegen RWO wieder gezeigt, was wir drauf haben. Aber es kommt eben, wie es kommt. Wir wollen das Spiel gewinnen, auch wenn es nicht einfach wird“, sagt Fröhling und betont: „Auch wenn wir unser letztes Spiel verloren haben, es war ein gutes Spiel und, wir haben unsere Qualität. Auf die Leistung können wir aufbauen. Die Niederlage nervt natürlich, aber sie hat nicht an unserem Selbstvertrauen gekratzt. Im Gegenteil: Die Jungs wollen es auf dem Platz jetzt zeigen.“

Dass das Duell auch eines der Physis wird, ist unschwer vorherzusehen. „Der Platz wird wetterbedingt tief sein. Es wird von Beginn an ein kampfbetontes Spiel werden“, glaubt der Schalker U23-Coach.

Liste der Ausfälle wird immer länger

Beim Blick auf die lange Liste der Ausfälle ist klar, dass sein übriges Team gefordert sein wird. Es fehlt nicht nur der Langzeitverletzte Björn Liebnau, auch Abdul Fesenmeyer und Daniel Kyerewaa sind noch nicht fit. Ebenfalls angeschlagen sind Luca Schuler und Blendi Idrizi. Zwar fit, aber nicht für Königsblau unterwegs ist Joselpho Barnes, er wird für die Nationalmannschaft abgestellt. Ebenfalls verzichten muss Fröhling auf Noah Awassi, er ist gelbgesperrt.

Wiedersehen mit Ex-Schalkern

Zu einem Wiedersehen mit einem ehemaligen Königsblauen wird es außerdem kommen. Jonathan Riemer hat sich dem SV Rödinghausen im Sommer angeschlossen und wird sich gegen seinen Ex-Klub beweisen wollen. Die Farben der Gastgeber favorisiert inzwischen auch Calvin Brackelmann, der ebenfalls eine Schalker Vergangenheit hat und für die U23 auflief. Getragen hat Brackelmann das Trikot seines neuen Klubs noch nicht und wird es wohl auch in naher Zukunft noch nicht tun, denn er kuriert derzeit noch einen Kreuzbandriss aus.

