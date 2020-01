 Schalkes Asamoah sammelt 150.000 Euro für herzkranke Kinder

Düsseldorf. „Unglaublich“, sagt Gerald Asamoah nach der Gala der Herzen. „Weltklasse, mein Freund!“, schreibt Mike Büskens. Geld für ein Projekt in Ghana.

Von der Liebelt-Arena in die Seifenfabrik Dr. Thompson’s in Düsseldorf: Der zweite Teil des Tages war für Gerald Asamoah, den Teammanager der U-23-Fußballer des FC Schalke 04, nach der 0:2-Niederlage des Regionalliga-Teams beim SV Lippstadt 08 wesentlich schöner. „Was für ein Abend bei der Gala der Herzen!“, schrieb der 41-Jährige auf Instagram. „Unglaubliche 150.000 Euro sind zusammengekommen. Ich möchte mich bei allen von Herzen bedanken, dass sie uns bei der Gerald-Asamoah-Stiftung unterstützen, herzkranken Kindern zu helfen. Diese Unterstützung ist wirklich nicht selbstverständlich und bedeutet mir sehr, sehr viel!“

Die vierte Gala der Herzen in der Landeshauptstadt war eine herzliche Veranstaltung, und Gerald Asamoah hatte auch wieder einige prominente Freunde eingeladen. Nelson Müller, der Sternekoch und Sänger, war dabei, Eko Fresh (Rapper und Schauspieler), Anthony Sarpong (Sternekoch und Kochbuch-Autor) sowie auch die ehemaligen Nationalspieler David Odonkor (Deutschland) und Hans Sarpei (Ghana). „Wir finden es toll, wie sich Gerald für die Kinder einsetzt, und wir möchten ihn gerne dabei unterstützen“, sagte der ehemalige Schalke-Profi. „Wir haben das Glück, auf der Sonnenseite zu sein, und sollten etwas zurückgeben an die Kinder, die nicht das Glück haben.“

Zahlreiche musikalische Höhepunkte

Am Ende des Abends mit zahlreichen musikalischen Höhepunkten sowie einem exklusiven Vier-Gänge-Menü wurde Gerald Asamoah von der Summe, die diese Veranstaltung für seine Stiftung eingebracht hatte, überrascht. Nein: Er wurde von dieser überwältigt. 150.000 Euro.

„Mir ist es extrem wichtig und eine echte Herzensangelegenheit, Kindern, die so früh so schwer krank sind, zu helfen und zu versuchen, ihnen das Lachen und den Mut zurückzugeben“, schrieb der 43-malige Nationalspieler auf Instagram. „Und allen, die uns dabei begleiten, kann ich nur noch mal Danke sagen – ohne euch geht es nicht!!! Lasst uns weiterhin gemeinsam helfen.“

35 Kindern in Ghana das Leben retten

Es gab auch direkt einige Reaktionen. Eine kam von einem Kumpel, von einem Schalker Eurofighter. „Weltklasse, mein Freund!“, schrieb Mike Büskens. „Etwas von unserem Glück zu teilen und anderen damit zu helfen, sollte ein Teil unserer Verantwortung für die Gesellschaft sein. Du hast ein großes Herz ️und schenkst damit Leben.“

Die 150.000 Euro werden in ein gemeinsames Projekt der Gerald-Asamoah-Stiftung und des Vereins Kinderherzen in Ghana fließen. „Mit dem mobilen OP können Herzoperationen vor Ort ermöglicht werden, dort, wo die kleinen Patienten sonst keine Hilfe bekommen könnten“, sagt Gerald Asamoah. „Mit dem Erlös des Gala-Abends werden wir zirka 35 herzkranken Kindern in Ghana das Leben retten können.“ (AHa)