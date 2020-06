Drei Spieler müssen aus dem Schalker Kader fliegen

Gelsenkirchen. Die U-17-Fußballer des FC Schalke 04 starten am Samstag beim VfL Bochum in die Bundesliga-Saison. Nur der 16-jährige Belgier Ardy Mfundu fehlt.

Zum Start in die Bundesliga-Saison 2019/20 wartet auf die U-17-Fußballer des FC Schalke 04 gleich ein Revierderby. Die Mannschaft von Trainer Frank Fahrenhorst gastiert am Samstag (10. August) an der Hiltroper Straße 240 beim VfL Bochum. Anstoß wird um 11 Uhr sein.

Nach der gelungenen Vorbereitung ohne Testspiel-Niederlage – fünf Siege, ein Unentschieden – ist der 41-Jährige sehr zuversichtlich. „Es ist ein toller Teamprozess erkennbar, und wir haben vieles umsetzen können, was wir uns vorgenommen hatten“, sagt Frank Fahrenhorst auf knappenschmiede.de. „Die Stimmung ist gut, und alle haben gut mitgezogen.“

Fahrenhorst: „Wir sind gut auf den Gegner vorbereitet“

Klar: Frank Fahrenhorst begegnet den Bochumern mit Respekt. „Ich erwarte eine motivierte Mannschaft, die ein hohes Laufpensum an den Tag legen wird“, sagt er. „Sie wird gegen uns geschlossen agieren und individuell auf allen Positionen gut besetzt sein.“ Aber länger will sich der Schalker U-17-Trainer auch gar nicht mit dem Gegner aufhalten. „Wir wollen auf uns schauen und das Positive, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben, mitnehmen“, erzählt Frank Fahrenhorst.

Auch aus seinem Ziel macht Frank Fahrenhorst überhaupt kein Geheimnis: Er will mit seinem Team drei Punkte holen. „Wir sind gut auf den Gegner vorbereitet und wollen dem Spiel in Bochum mit einer guten Teamleistung unsere Note geben“, sagt der zweimalige Nationalspieler. „Wir wissen, dass wir uns von der guten Vorbereitung noch nichts kaufen können. Dementsprechend wollen wir auch fokussiert in das erste Pflichtspiel gehen.“

Drei Schalker werden nicht zum Aufgebot gehören

Weil bis auf den 16-jährigen belgischen Mittelfeld-Spieler Ardy Mfundu (Knochenödem), der vom FC Brügge zu den Königsblauen gekommen ist, sich im Aufbautraining befindet und wohl noch einige Zeit brauchen wird, alle Spieler fit sind, wird Frank Fahrenhorst in Bochum die Qual der Wahl haben.

„Es wird schwierig sein, die erste Elf am Samstag zu benennen. Das spricht natürlich für die Mannschaft und dafür, dass alle gut mitgearbeitet haben“, sagt der Schalker Trainer. Nichtsdestotrotz werden wegen der Regularien, die einen Kader von 18 Spielern vorsehen, drei Akteure in Bochum nicht im königsblauen U-17-Aufgebot stehen.