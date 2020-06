Schmerzen bereitet dem FC Schalke 04 nicht nur das Ergebnis

Schalkes Gelb-Rot-Sünder Can Bozdogan musste in Frankfurt Blut lassen. Rechts: 1:2-Torschütze Weston McKennie.

Gelsenkirchen. „Schalke holt sich wieder eine blutige Nase“, titelt die Bild. Was wäre passiert, wenn sie Rabbi Matondo hätte fallen lassen? Pressespiegel.

Es darf einmal erinnert werden: Es war der 17. Januar, als die Fußballer des FC Schalke 04 zuletzt ein Bundesliga-Spiel gewonnen und mehr als einen Treffer erzielt haben – beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach, als sogar Augsburg-Leihe Michael Gregoritsch getroffen hat. „Schalke holt sich wieder eine blutige Nase“, titeln Roland Palmert und Peter Wenzel in der Bild-Zeitung. „Schalke verspielt auch die letzte Chance auf einen Platz in Europa, verliert 1:2 in Frankfurt. Königsblau ist historisch schlecht: 14. Spiel in Folge ohne Sieg – das gab’s noch nie auf Schalke“, heißt es im Text. „Schmerzen bereitet aber nicht nur das Ergebnis. Die Knappen-Knaben werden in der ersten Hälfte auch körperlich gefordert, müssen heftig einstecken. Timo Becker (23) und Can Bozdogan (19) tragen blutige Nasen-Verletzungen aus Zweikämpfen davon, spielen aber weiter.“

„Schalke 04 und der unausweichliche Umbruch: Wieso der Auftritt gegen Frankfurt Hoffnungen weckt“, lautet die Schlagzeile beim Westfälischen Anzeiger. „Der Auftritt gegen Eintracht Frankfurt machte dem Coach trotz der erneuten Niederlage Hoffnung auf die Wende – besonders für die Zukunft“, schreibt Sven Schneider. „Schließlich war die Schalker Mannschaft am Mittwoch gegen Eintracht Frankfurt gespickt mit Spielern, die ihre Entwicklung längst noch nicht abgeschlossen haben. David Wagner stellte vereinsübergreifend die mit 22,8 Jahren jüngste Startformation der gesamten Saison auf, letztmals war ein Schalker Team am 12. Dezember 2009 jünger gewesen. Zudem wurden mit Timo Becker, Can Bozdogan, Nassim Boujellab, Ahmed Kutucu und Weston McKennie fünf Spieler davon in der Knappenschmiede ausgebildet. Hinzu kam der eingewechselte Malick Thiaw.“

Keine Österreicher-Hochburg mehr in der kommenden Saison

Nichtsdestotrotz bleibt es dabei, dass die Schalker Leistung in der ersten Halbzeit schwach war. „Bis zur Pause gaben die Gelsenkirchener eine bemitleidenswerte Figur ab“, schreibt Marc Heinrich in der Frankfurter Allgemeinen. „Trainer David Wagner kommentierte die bedenkliche Entwicklung des auch von großen wirtschaftlichen Sorgen geplagten Klubs trotz allem überraschend positiv, was er vor allem mit dem Einsatz nach der Pause begründete, als es der Mannschaft phasenweise glückte, die Hessen unter Druck zu setzen.“

Attackiert bon Frankfurts Martin Hinteregger: Schalkes Rabbi Matondo lässt sich aber nicht fallen und sucht den Abschluss. . Foto: Tim Rehbein / firo

nd wer weiß, was passiert wäre, wenn sich Rabbi Matondo – attackiert von Frankfurts Österreicher Martin Hinteregger – in der 83. Minute hätte fallen lassen? Elfmeter? Tor? 2:2? „Das Wort hätte ist an sich ja ziemlich überflüssig, auch und gerade im Fußball. Dafür wird es allerdings relativ oft benutzt, weil es halt Situationen beschreibt, die anders ausgingen, als sie dann tatsächlich ausgegangen sind“, schreiben Frank Leszinski und Norbert Neubaum in den Ruhr-Nachrichten. „Auch nach der Schalker 1:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt gehörte die Vokabel hätte zu den Dauerbrennern der Analysten. (...) Denn Eintracht-Verteidiger Martin Hinteregger hatte Rabbi Matondo kurz vor dessen Torabschluss derart behindert, dass jedem Zuschauer gleich klar wurde, dass daraus auch ein Elfmeter hätte werden können – wenn sich Rabbi Matondo hätte fallen lassen. (...) Was in seiner Situation wohl ein erfahrener Profi gemacht hätte? Schon wieder dieses doch so überflüssige Wort ...“

Und noch etwas. „Schalke wird ab kommender Saison keine Österreicher-Hochburg mehr sein“, formuliert die österreichische Gratis-Tageszeitung Heute. „Guido Burgstaller und Michael Gregoritsch stehen auf der Abschussliste. Der sportliche Absturz der Schalker ins Tabellenmittelfeld hat auch finanzielle Folgen.“