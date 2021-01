SG Gelsenkirchen sitzt seit Weihnachten auf dem Trockenen

Gelsenkirchen Michael Seeger, Trainer der SG Gelsenkirchen, hält seinen A- und B-Kader mit Zoom-Meetings bei Laune. Er hofft auf den April.

Zur Wochenmitte schickte Michael Seeger eine Botschaft an seine Schwimmerinnen und Schwimmer. Der Trainer der appellierte beim Zoom-Meeting, das während des Lockdowns für den wichtigen Team-Zusammenhalt sorgt, an das Durchhaltevermögen seiner Sportler. „Es gibt Phasen, da muss man den Mädels und Jungs sagen: Macht weiter, lasst euch nicht unterkriegen, ihr seid noch nicht am Leistungslimit. Aber irgendwann gehen einem auch die Argumente aus, weil es einfach immer noch keine Perspektive für unseren Sport gibt. Wir vermissen das konkrete Ziel, auf das man hinarbeiten kann“, sagt der SG-Coach.

SG Gelsenkirchen: Keine Abmeldungen

Seeger weiß, dass der Kostenfaktor bei der Schwimmbad-Wiedereröffnung eine Rolle spielt. "Man hat Heizkosten, muss einen Bademeister abstellen. Wenn das nur für uns aus dem Schwimmverein gemacht wird, dann rechnet sich das nicht", sagt Seeger. Abmeldungen musste Seeger in seinem Kader bisher nicht verkraften. „Alle sind noch komplett dabei, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Aber gerade bei den älteren Schwimmerinnen und Schwimmer, die jetzt online an der Uni lernen oder ihre Ausbildung begonnen haben, verschieben sich irgendwann die Prioritäten. Wenn sie ihren Sport nicht mehr wie gewohnt ausüben können, dann lassen sie es irgendwann. Und ich kann das sogar verstehen“, bilanziert Seeger.

Seit Ende Dezember hat die SG Gelsenkirchen keine Bahnen mehr im Zentralbad gezogen. „Wir sitzen seit Weihnachten auf dem Trockenen“, skizziert . Ein geplantes Trainingslager für den April hat der Trainer bereits ersatzlos gestrichen, weil überhaupt noch nicht absehbar ist, wann es wieder Wettkämpfe gibt.

SG plant Trainingscamp im Herbst

„Eventuell absolvieren wir in den Herbstferien ein Trainingscamp. Allerdings nur dann, wenn unmittelbar danach Wettkämpfe anstehen. Sonst wäre das rausgeworfenes Geld. Ich hoffe jetzt darauf, dass wir im April wieder mit dem Schwimm-Training beginnen können. Meine Aktiven machen aktuell einen guten Eindruck, sie halten sich durch Joggen und Krafttraining fit“, lobt Seeger. Nur der entscheidende Kick im Wasser fehlt. Seeger: „Je länger das noch mit der Rückkehr ins Becken dauert, desto schwieriger wird es, die Athletinnen und Athleten bei Laune zu halten.“



