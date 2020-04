Simon Talarek: Deutscher Meister mit dem FC Schalke 04

Wie (er-)geht es eigentlich einem Fußballer im ersten Jahr nach dem Ende seiner Karriere? Schon Entzugserscheinungen? Simon Talarek, inzwischen 34 Jahre alt, beantwortet diese Fragen auf sich bezogen so: „Es ist schön, auch mal freie Sonntage zu haben. Aber wenn ich hin und wieder bei meinen ehemaligen Vereinen zuschaue, dann juckt es schon manchmal in den Füßen.“

Der Innenverteidiger hat seine Laufbahn im Mai des vergangenen Jahres beendet, zumindest als Amateurfußballer. „Eigentlich zum richtigen Zeitpunkt“, wie er heute sagt. Vielleicht hätte er sogar schon im Frühjahr 2018 aufhören sollen, denn die letzte von insgesamt fünf Spielzeiten im Trikot des SV Horst 08 lief nicht nach Wunsch. Eigenes Verletzungspech paarte sich mit dem Abstieg aus der Westfalenliga. „Das war so sicherlich nicht geplant“, bekennt Simon Talarek.

Dienstags Training und ein Spiel am Wochenende: „Das reicht dann auch“

Die Zeit am Schollbruch gehört der Vergangenheit an, aber mit dem runden Leder hat er trotzdem nicht ganz abgeschlossen. Er kickt jetzt in der Traditionsmannschaft des FC Schalke 04, also für jenen Verein, bei dem für ihn alles so richtig anfing. „Wenn der Verein, bei dem man ausgebildet wurde und bei dem man die schönste Zeit erleben durfte, eine solche Anfrage stellt, dann sagt man ganz einfach Ja“, betont Simon Talarek, der altersmäßig zu den Küken der königsblauen Oldie-Truppe gehört.

Simon Talarek im September 2018 im Trikot des SV Horst 08. Foto: Olaf Ziegler

Wenn die Welt wegen des Coronavirus nicht gerade kopfsteht, so wie sie es derzeit leider tut, nimmt Simon Talarek dienstags am Training der Traditionsmannschaft teil. „Und am Freitag oder am Samstag haben wir meistens ein Spiel“, teilt er mit. „Das reicht dann auch.“ Er schwärmt davon, in einem Team mit Olaf Thon, Martin Max oder Klaus Fischer auflaufen zu dürfen. „Sie sind zwar ein paar Tage älter als ich, aber am Ball haben sie nichts verlernt. Ihre Pässe kommen immer noch zentimetergenau in den Fuß.“

3:1 nach Verlängerung gegen Mario Gómez und den VfB Stuttgart

Im Trikot des FC Schalke 04 feierte Simon Talarek einst seinen größten Erfolg als Spieler. 2002 war’s, als er in einer Mannschaft mit Tim Hoogland, Michael Delura, Kai Hesse, Sebastian Westerhoff und anderen unter Manfred Dubski als Trainer den Deutschen Meistertitel der B-Junioren errang.

Im Endspiel bezwang der Knappen-Nachwuchs am 6. Juli vor 4000 Zuschauern in der Glückauf-Kampfbahn den favorisierten VfB Stuttgart nach Verlängerung mit 3:1 (1:1, 1:0). „An der Seite mit Tim Hoogland in der Innenverteidigung haben wir damals Mario Gómez aus dem Weg geräumt“, erinnert sich Simon Talarek mit einem Schmunzeln. „Der VfB hatte die besseren Einzelspieler, aber wir haben gezeigt, was man mit Teamgeist alles schaffen kann.“ Und stolz fügt er hinzu: „Ich bin mit Schalke Deutscher Meister geworden. Das können nicht viele von sich behaupten.“

Mario Gómez stürmte 2002 in der Glückauf-Kampfbahn für die B-Junioren des VfB Stuttgart. Foto: Stuart Franklin / Getty Images

Zu Beginn der Saison 2004/05 durfte er zwar mit auf das Foto der Schalker Bundesliga-Mannschaft, aber der große Durchbruch blieb ihm verwehrt. „Mit Marcelo Bordon und Mladen Krstajić hatte ich auf meiner Position zwei absolute Vollgranaten vor mir“, räumt er ein. Simon Talarek wechselte 2005 zur SG Wattenscheid 09, später zum SC Preußen Münster, zum KFC Uerdingen, zum DSC Wanne-Eickel, zum SC Hassel und zuletzt zum SV Horst 08.

Kleine Rollen in der WDR-Dokumentation „Feuer und Flamme“

Im Nachhinein bereut er nichts. „Der Weg, den ich eingeschlagen habe, war der richtige“, betont er. Der Traum vom Profi hat sich zwar nicht erfüllt, aber dafür hat er die letzten Jahre seiner aktiven Laufbahn nutzen können, um beruflich neue Pflöcke zu setzen. Seit fast sechs Jahren arbeitet er für die Feuerwehr der Stadt Gelsenkirchen, inzwischen als Beamter auf Lebenszeit. „Ein absoluter Traumjob für mich“, sagt Simon Talarek, der zudem seit einem Jahr verheiratet ist und auch in dieser Hinsicht einen Bund fürs Leben geschlossen hat.

Im Rahmen seiner Tätigkeit als Feuerwehrmann war er zweimal sogar in der WDR-Dokumentation „Feuer und Flamme“ auf dem Bildschirm zu sehen. „Ich hatte nur kleine Rollen“, teilt er mit. „Das war auch in Ordnung so. Ich bin ohnehin nicht der Typ, den es in den Vordergrund zieht.“ Dass man ihn irgendwann nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch mal wieder auf einem Sportplatz eines Amateurvereins in offizieller Funktion sehen wird, will B-Lizenz-Aspirant Simon Talarek nicht ausschließen. „Ich habe vor kurzem zwei Anfragen gehabt, ob ich den Trainer machen möchte, eine davon sogar aus der Westfalenliga“, sagt er. „Aber momentan ist es noch nicht so weit. Ein entsprechendes Angebot muss schon sehr interessant sein, bevor ich mir darüber Gedanken mache. Momentan genieße ich einfach die freie Zeit, die ich habe.“