FC Schalke 04 So fühlt sich McKennie nach seinem wertlosen Schalke-Tor

Düsseldorf. „Es ist extrem bitter, erneut eine Niederlage kassiert zu haben“, sagt Schalkes Torschütze Weston McKennie nach der 1:2-Pleite in Düsseldorf.

Als Weston McKennie nach dem Freistoß von Linksverteidiger Bastian Oczipka in der 53. Minute klasse das 1:0 für den FC Schalke 04 in der Merkur-Spiel-Arena köpfte und damit das erst fünfte königsblaue Tor im elften Rückrunden-Spiel der Bundesliga erzielte, schien das Ende der schrecklichen Negativ-Serie in Sicht.

Doch nach dem Führungstreffer bei Fortuna Düsseldorf klappte bei der Mannschaft von Trainer David Wagner nur noch sehr wenig, so dass sie mit 1:2 verlor und nun schon das zehnte Bundesliga-Spiel in Folge nicht gewann (sechs Niederlagen, vier Unentschieden). „Es ist extrem bitter, erneut eine Niederlage kassiert zu haben. Vor allem, weil beide Gegentore nach Standardsituationen gefallen sind“, sagte Torschütze Weston McKennie auf schalke04.de. „Wir dürfen die Köpfe jetzt nicht hängen lassen, sondern müssen weiter hart arbeiten. Am Samstag geht es gegen Bremen weiter. Wir müssen zusammenhalten und uns gegenseitig ein positives Gefühl auf dem Platz geben.“

Klaus Fischer: „Bis 13 Uhr im Bett liegen, hallo? Wo gibt es denn so etwas?“

Zuletzt hatte der 21-jährige Amerikaner reichlich Kritik einstecken müssen, und zwar von einer lebenden Legende des FC Schalke 04, von Klaus Fischer. Der Grund: Weston McKennie hatte sich als Langschläfer in Corona-Zeiten geoutet. „An freien Tagen stehe ich um 13 Uhr auf, bin um 14 Uhr auf der Couch, um 15 Uhr schaue ich Netflix, und erst am Abend trainiere ich“, hatte er gesagt.

Die Reaktion Klaus Fischers fiel heftig aus. „Diese Aussage ist eine Frechheit“, sagte der 70-Jährige der Sport-Bild. „Bis 13 Uhr im Bett liegen, hallo? Wo gibt es denn so etwas? Wo leben wir? Er spielt Fußball für Schalke, wird dafür bezahlt.“ Der Rekordtorschütze der Königsblauen, dem in 334 Spielen 210 Treffer gelangen, stellte sehr deutlich heraus, dass er von einem Profi erwarte, dass dieser „nicht bis 13 Uhr schläft, sondern trainiert“. (AHa)