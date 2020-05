So würden die Gelsenkirchener Junioren-Teams abschneiden

Gelsenkirchen. Der Saisonabbruch steht auch bei den Junioren-Fußballern kurz bevor. Am meisten profitieren würde in Gelsenkirchen der Nachwuchs der SSV Buer.

Auch die diesjährige Saison im Juniorenfußball steht kurz vor dem Abbruch. Der Verbands-Jugend-Ausschuss (VJA) des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen folgte dem Votum der Vereine und hat in seiner Empfehlung jedenfalls diesen Schritt vorgeschlagen. Das letzte Wort hat der Außerordentliche Verbandsjugendtag, der bis zum 9. Juni darüber entscheiden soll.

Die Empfehlung des VJA lehnt sich an die Empfehlung für den Seniorenbereich an. Die wichtigsten Punkte: Es gibt Aufsteiger in den Jugendspielklassen, aber es werden keine sportlichen Absteiger ermittelt. Mannschaften, die zum Zeitpunkt der Einstellung des Spielbetriebes am 13. März bereits zurückgezogen wurden, sind und bleiben aber Absteiger. Die Aufstiegsrunden zu den Junioren-Bezirksligen entfallen, jeder Kreis kann einen Direktaufsteiger melden.

Von den Nachwuchsmannschaften der Amateurklubs aus dem Fußballkreis Gelsenkirchen zieht die SSV Buer den größten Nutzen aus der Empfehlung: zwei Mannschaften steigen auf, eine weitere muss nicht absteigen. Die Auswirkungen im Einzelnen für den überkreislichen Bereich

A-Junioren

Die SSV Buer schafft unter Trainer Misel Zec als Meister der Bezirksliga den Aufstieg in die Landesliga. Dort spielte sie zuletzt in der Saison 2010/11. Horst 08 hält die Liga, obwohl das Team in den 14 ausgetragenen Spielen nur neun Punkte geholt hat. Der BV Rentfort darf als Meister der Kreisliga A direkt in die Bezirksliga aufsteigen.

B-Junioren

Auch in dieser Altersklasse braucht Horst 08 nicht mehr um den Klassenerhalt in der Bezirksliga zu zittern. Die SSV Buer schließt die Saison auf Rang vier ab und bekommt Zuwachs aus den eigenen Reihen. Als Meister der Kreisliga A hat sich die B2 der Rothosen nämlich das Recht erworben, bald ebenfalls überkreislich zu spielen.

C-Junioren

Die SSV Buer und Neuling Horst 08 kicken auch in der nächsten Spielzeit in der Landesliga. Die C2-Junioren der Bueraner hatten sich als Tabellenzehnter mit einem Rückstand von acht Punkten auf das rettende Ufer mit dem sofortigen Wiederabstieg aus der Bezirksliga abgefunden. Aber wegen Corona bleibt das Team jetzt doch in der Liga. Als Meister der Kreisliga A darf auch due JSG Kirchhellen/Grafenwald in die Bezirksliga aufrücken.