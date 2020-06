Spieler der Saison: Auszeichnung für ehemaligen Schalker

Kaum wiederzuerkennen: Teemu Pukki. Der ehemalige Schalker steht mit Norwich City vor dem Aufstieg in die Premier League. Der 29-jährige Finne hat in 37 Spielen 26-mal getroffen.

Norwich. Der Finne Teemu Pukki (29) steht mit Norwich City vor dem Aufstieg in die Premier League – und sein Trainer dort ist ein ehemaliger Dortmunder.

37 Spiele und 26 Tore in der Football League Championship: Ein einst lockiger, blonder Spieler des FC Schalke 04, der seine Haare inzwischen verdammt kurz und auch einen Bart trägt, mischt die 2. Liga Englands auf. Teemu Pukki, der 29-jährige Finne, ist auf dem Weg in die Premier League, er thront mit seiner Mannschaft auf Rang eins. Nach 41 von 46 Partien liegt Norwich City mit 85 Punkten sechs Zähler vor dem Tabellenzweiten Leeds United und sieben Punkte vor dem ersten nicht direkten Aufstiegsplatz, vor Sheffield United.

Es ist zwar schon mehr als acht Jahre her, aber fast jeder in Gelsenkirchen kann sich noch bestens an Teemu Pukki erinnern – und zwar schon zu einer Zeit, als dieser noch ein anderes Trikot trug, aber vor allem technisch bereits so einiges draufhatte. Es liefen 2011 die Play-offs zur Europa League, als der damals 21-Jährige gleich dreimal für HJK Helsinki gegen die Königsblauen traf, gegen Torwart Ralf Fährmann. Nach dem 0:2 im Hinspiel in der finnischen Hauptstadt setzte sich der FC Schalke 04 dann aber in der Veltins-Arena mit 6:1 durch – unter anderem auch, weil Klaas-Jan Huntelaar in dieser Partie viermal erfolgreich war.

Am 31. August 2011 wurde Teemu Pukki dann schließlich auch ein Blau-Weißer und erhielt einen Vertrag bis 2014. Allerdings schaffte der Finne nie den richtigen Durchbruch, er war meistens Einwechselspieler und blieb auch nur bis 2013, ehe es ihn zu Celtic Glasgow zog.

Nichtsdestotrotz wurde Teemu Pukki, der am 18. September 2011 bei der 0:2-Niederlage gegen den FC Bayern München zu seinem Bundesliga-Debüt kam, als er in der 66. Minute von Trainer Ralf Rangnick für Klaas-Jan Huntelaar eingewechselt wurde, schnell zu einem Schalker Publikumsliebling. Seine ersten beiden Bundesliga-Treffer erzielte er am 6. November 2011 beim 2:2 in der Partie bei Hannover 96. Insgesamt kam Teemu Pukki während seiner 37 Bundesliga-Einsätze für den FC Schalke 04 auf acht Tore.

Nun steht der 71-malige Nationalspieler Finnlands mit dem Team von Norwich City, das vom 42-jährigen Daniel Farke trainiert wird, der viele Jahre beim SV Lippstadt 08 als Sportdirektor und Coach und dann vom 3. November 2015 bis 30. Juni 2017 auch bei Borussia Dortmund II als Trainer des Regionalliga-Teams gearbeitet hat, vorm Sprung in Englands Eliteklasse.

Einen Titel hat Teemu Pukki aber jetzt schon: Er ist zum Spieler der Saison der Football League Championship gewählt worden, deren Torschützenliste er auch vor Billy Sharp von Sheffield United und Tammy Abraham von Aston Villa (jeweils 23 Treffer) anführt.