SpVgg Erle 19: Rainer Sowa hofft auf eine faire Lösung

Wann, ob und wie es mit der Saison 2019/20 im Amateurfußball weitergeht - das weiß im Moment niemand. Verschiedene Optionen stehen im Raum: Abbruch, Verlängerung bis zum Jahresende und Anpassung des Rahmenterminplans an das Kalenderjahr - alles ist möglich. Dass die Saison bis Ende Juni abgeschlossen sein wird, das glaubt Rainer Sowa, der Trainer der SpVgg Erle 19, nicht mehr.

SpVgg Erle 19 führt die Staffel 1 vor FSM Gladbeck an

Seine Mannschaft führt die Staffel 1 der Kreisliga A recht souverän an. Sie ist nach 19 Spieltagen immer noch ungeschlagen und hat mit Ausnahme eines 3:3 beim FC Horst 59 ausnahmslos Siege eingefahren. Allerdings: Die Oststraßen-Kicker haben in FSM Gladbeck einen hartnäckigen Konkurrenten, dessen Konto nur vier Zähler weniger aufweist.

Christopher Rausch (am Ball) ist der Torjäger der SpVgg Erle 19. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Sollte es zu einem Abbruch der aktuellen Saison und zu einem Neustart ab August oder wann auch immer mit der gleichen Ligeneinteilung wie 2019/20 kommen, „müssten und würden wir das akzeptieren, aber es wäre natürlich extrem bitter für uns“, sagt Rainer Sowa und erinnert daran, dass seine Erler seit dem 18. November 2018 nicht mehr verloren haben und man dann somit von verlorenen eineinhalb Jahren sprechen könne. Saisonübergreifend sind die 19er insgesamt 33 Spiele in Folge ohne Niederlage: 32 Siege und ein Unentschieden.

In den vergangenen Jahren hat die SpVgg Erle 19 immer oben mitgespielt

In den vergangenen Jahren waren die Lila-Weißen mehrere Male ganz dicht dran. Seit der Saison 2013/14 belegten die Erler Veilchen in der Abschlusstabelle nie einen schlechteren Rang als den dritten, zweimal wurden sie sogar Meister, aber in den folgenden Entscheidungsspielen fehlte neben der Nervenstärke auch das nötige Glück „Es wäre bitter, wenn uns in dieser Saison das Coronavirus den Erfolg zunichtemachen würde“, sagt Sowa.

Sollte die Saison tatsächlich nicht auf sportlichem Wege zu Ende geführt werden können, hofft er auf eine faire und möglichst gerechte Lösung. „Es wird Gewinner und Verlierer geben“, räumt der 57-Jährige ein. „Ich bin froh, dass ich in dieser Hinsicht keine Entscheidung treffen muss.“

Er würde sich wünschen, wenn man sich auf eine großzügige Regelung einigen könnte, beispielsweise durch eine Aufstockung der Ligen, indem es keine Absteiger und aus dem hiesigen Fußballkreis nicht nur 1,5, sondern mindestens zwei Aufsteiger in die Bezirksliga gäbe.

Erles Sowa kann sich nicht vorstellen, dass die Saison bis Juni zu Ende gespielt wird

Nur eines kann sich Sowa nicht vorstellen: dass die restlichen elf Partien dieser Spielzeit bis Ende Juni über die Bühne gebracht werden können. „Wie soll das gehen, unabhängig von der Entwicklung der Pandemie?“, fragt er. „Dann müssten wir möglicherweise zwei- oder dreimal in der Woche antreten. Das ist nicht möglich. Unsere Spieler sind berufstätig. Man wird da auf keinen Nenner kommen.“