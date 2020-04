SSV Buer: Bilal Gürdal soll künftig für die „Erste“ knipsen

Fußball-Landesligist SSV Buer schafft weitere Fakten mit Blick auf die kommende Saison. Die Rothosen vermeldeten den nächsten Zugang für die erste Mannschaft und dokumentierten damit, dass sie nicht nur auf erfahrene Leute setzen möchten, sondern bereit sind, auch dem eigenen Nachwuchs weiterhin eine Chance zu geben. Nach Rückkehrer Ruben-Emilio Occhiuzzo (SC Hassel) sowie Daniel Bertram und Kürsat Ali Yilmaz (beide SV Sodingen) gehört künftig auch Bilal Gürdal dem Kader der Landesliga-Mannschaft an.

Misel Zec bleibt Gürdals Trainer

Bilal Gürdal braucht sich, zumindest was den Trainer anbetrifft, nicht umzustellen. Er spielt derzeit noch für die A-Junioren der SSV, die von Misel Zec trainiert werden. Misel Zec rückt, wenn denn die nächste Saison losgeht, ebenfalls zur ersten Mannschaft auf und wird dann die Nachfolge von Rüdiger Kürschners antreten.

Mit 16 Treffern in zwölf Spielen ist Bilal Gürdal einer der Garanten dafür, dass die U19 die Tabelle in der A-Junioren-Bezirksliga in dieser Spielzeit anführt. Der Angreifer hat an der Löchterheide mehrere Altersklassen durchlaufen und als C-Junioren-Spieler in der Bezirksliga sogar einmal sechs Tore in einer einzigen Partie erzielt. Bald will er in seinem ersten Seniorenjahr den nächsten Schritt machen.