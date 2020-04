SSV Buer holt einen erfahrenen Defensivspezialisten zurück

Gelsenkirchen. Landesligist SSV Buer setzt in der neuen Saison nicht nur auf junge Spieler. Der Klub holte jetzt nämlich einen erfahrenen Defensivmann zurück.

Nur mit ganz jungen Leuten will es die SSV Buer in der kommenden Saison in der Fußball-Landesliga dann doch nicht versuchen. Nach nur einer Saison beim Westfalenligisten SV Sodingen kehrt Daniel Bertram zu den Bueranern zurück.

Für den Löchterheide-Klub war der Defensivspieler bereits in der Saison 2018/19 am Ball - damals unter Holger Siska und Rüdiger Kürschners als Trainer und künftig unter Misel Zec.

Daniel Bertram hat schon für viele Vereine gespielt

Vor seiner ersten Zeit bei der SSV Buer war Daniel Bertram nie lange bei einem Verein aktiv. Er kickte für FSV Duisburg, SC Hassel, YEG Hassel, VfB Hüls, SV Zweckel, DSC Wanne-Eickel, FC 96 Recklinghausen und SV Schermbeck.

Daniel Bertram trägt auf diesem Bild noch das Trikot des SV Sodingen. In der neuen Saison spielt er wieder für die SSV Buer. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services

In Buer soll er eine erfahrene Stütze in einem Team werden, mit dem Misel Zec Stück für Stück näher an die Spitze der Landesliga heranrücken möchte.