Sven Hilling qualifiziert sich für Finalturnier der Q-School

Landete beim Qualifikationsturnier überraschend auf dem siebten Platz: Sven Hilling, Dartspieler der Sons of Dart.

Wiesbaden. Der Gelsenkirchener Dartspieler überzeugt beim Vorrundenturnier mit 115 Teilnehmern und landet auf Platz sieben. Finalturnier startet am Sonntag.

Sven Hilling ist in diesen Tagen selten zuhause. Vom vergangenen Sonntag bis Mittwoch war in Wiesbaden bei der Q-School am Start, einem Qualifizierungsturnier zur Europa-Tour des Welt-Dartsverbandes PDC.

Am Sonntag bricht Hilling nun erneut dorthin auf. Statt der Vorrunde steht dann aber das Finalturnier der Q-School an, für das sich der 47-Jährige bei seinem jüngsten Auftritt überraschend qualifiziert hat.

Unter 115 Teilnehmern landete Hilling auf einem starken siebten Platz der „Order of Merit“ genannten Rangliste und sicherte sich damit souverän das Ticket für die Finalrunde.

Q-School gilt als Profi-Veranstaltung

Hilling ist selbst erstaunt vom Ergebnis seines ersten Profi-Turniers: „Mein Ziel war eigentlich nur, nicht als Kanonenfutter zu enden. Ich wusste schließlich nicht, wo ich stehe. Dass ich so gut mithalten konnte, hat mich überrascht“, erzählt er.

Gerade mental sei die Q-School, die als Profi-Veranstaltung gilt und daher unter Hygiene-Auflagen stattfinden darf, aber deutlich belastender gewesen als andere Turniere: „Es war anstrengender als gedacht“, betont Hilling und erklärt: „Das erste Spiel war direkt mein bestes, da habe ich gegen einen sehr starken Gegner gewonnen. Nach dem Spiel ist der ganze Druck abgefallen. Aber fünf Minuten später musste ich schon gegen den Nächsten ran. Das war eine größere Belastung als sonst, weil die Spiele in der Liga nur halb so lang dauern.“

Entspannt ins Finalturnier

Der Gelsenkirchener ergatterte trotzdem vier Ranglistenpunkte und machte damit Platz sieben klar. Hilling geht nun entspannt in das am Sonntag startende, viertägige Finalturnier, bei dem unter 128 Teilnehmern 13 Tickets für die Europa-Tour der PDC vergeben werden.

„Ich fahre dahin, um Spaß zu haben. Eines der Tickets zu holen, ist eigentlich utopisch, weil mir die Erfahrung fehlt“, sagt Hilling, ehe er dann doch noch zuversichtlich hinterherschiebt: „Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich bei der Vorrunde unter die Top-Sieben komme. Es kann also alles passieren.“

Duell mit Teamkollegen möglich

Ein besonderes Duell könnte es im Finalturnier übrigens auch geben: In Joaquim Goncalves spielt derzeit Hillings Teamkollege vom Gelsenkirchener Klub Sons of Darts im zweiten Vorrundenturnier. Wenn er ebenfalls weiterkommt, ist ein direktes Duell möglich.

