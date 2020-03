TB Beckhausen erster Absteiger aus der NRW-Liga

5:9-Niederlage beim SC Union Lüdinghausen. Der SC Hassel schöpft nach dem 9:7-Sieg in Dortmund wieder Hoffnung im Landesliga-Abstiegskampf.

NRW-Liga

SC Union Lüdinghausen - TB Beckhausen 9:5

Einen heißen Fight boten sich der SC Union Lüdinghausen und der TB Beckhausen in der Tischtennis-NRW-Liga, den der Gastgeber etwas glücklich mit 9:5 für sich entschied. Der Turnerbund hatte jedoch wieder eine starke Leistung geboten und sich sehr teuer verkauft. Nach dieser Niederlage ist allerdings auch die letzte theoretische Möglichkeit auf den Klassenerhalt endgültig dahin, und Beckhausen steht damit als erster Absteiger in die Verbandsliga fest.

Schon zu Beginn des fast vierstündigen Marathonmatches standen die Spiele auf des Messers Schneide, denn alle drei Doppel gingen schließlich in den Entscheidungssatz. Und zweimal hatten die Beckhausener das bessere Ende für sich. Auch nach den beiden ersten Einzeln lagen sie noch mit 3:2 vorne, mussten jedoch anschließend den Ausgleich hinnehmen. Mit zwei deutlichen Siegen gingen die Gastgeber erstmals selbst in Führung. Zur Halbzeit war es weiterhin ganz knapp – 5:4.

Zwar konnte Lüdinghausen anschließend zum 6:4 erhöhen, Beckhausen blieb jedoch dran und verkürzte erneut auf 5:6. Jetzt folgten die entscheidenden Partien. Marius Mann, Andre Blies und auch Reinhold Anton gewannen in Ihren Einzeln jeweils den ersten Satz. Alle drei verloren aber die beiden folgenden Durchgänge, schafften jedoch den 2:2-Satzausgleich. Und in jedem der drei Entscheidungssätze konnten sich die Gastgeber schließlich ganz knapp durchsetzen. Damit stand für sie am Ende ein etwas glücklicher 9:5-Erfolg zu Buche.

Beckhausen: Lindemann/Marius Mann 1:0, Marcel Mann/Schröder 0:1, Blies/Anton 1:0, Lindemann 1:1, Marcel Mann 1:1, Marius Mann 0:2, Blies 0:2, Anton 1:1, Schröder 0:1.

Landesliga

Post SV Langendreer - FC Schalke 04 3:9

Im Gastspiel beim Tabellendritten Post SV Langendreer fuhr Landesliga-Spitzenreiter FC Schalke 04 den nächsten klaren Sieg ein. Bei ihrem 9:3-Erfolg wurden die Schalker von Anfang an ihrer Favoritenrolle durchaus gerecht. Allerdings mussten sie bis zum 5:1-Zwischenstand dreimal in den Entscheidungssatz, hatten dabei aber jedes Mal das bessere Ende knapp für sich. Nach gut zwei Stunden stand dann ein letztlich ungefährdeter Sieg zu Buche, durch den sie ihre Tabellenführung weiter festigen konnten.

Schalke: Honefeld/Mann 1:0, Theißen/Karmann 0:1, Wonsak/Polaczek 1:0, Theißen 2:0, Honefeld 1:1, Mann 2:0, Karmann 1:0, Wonsak 1:0, Polaczek 0:1.

TTC MJK Herten - SC Hassel 9:2

Zum Nachholspiel beim TTC MJK Herten musste der SC Hassel zwar nur einen Stammspieler ersetzen. Und doch zeigten die favorisierten Gastgeber, die ebenfalls mit Ersatz spielten, bei ihrem ungefährdeten 9:2-Sieg den Hasselern deutlich die Grenzen auf. Beim Tabellenzweiten, für den der Titel inzwischen wohl in weitere Ferne gerückt ist, war nichts zu spüren von einer zu lässigen Herangehensweise. Diese vage Hoffnung wurde jedenfalls schnell enttäuscht.

Hassel: Kaja/Kozole 0:1, Sudau/Akoglu 0:1, Taspinar/Sutzki 1:0, Sudau 0:2, Kaja 0:2, Taspinar 1:0, Kozole 0:1, Sutzki 0:1, Akoglu 0:1.

TSC Eintracht Dortmund - SC Hassel 7:9

Im Kellerduell der Tischtennis-Landesliga zwischen dem TSC Eintracht Dortmund und dem SC Hassel gab es einen dreieinhalbstündigen Kampf auf Biegen und Brechen. Zu wichtig waren die zwei Zähler für die beiden Kontrahenten. Beide Mannschaften waren mit Ersatz angetreten, wobei der Ersatzmann der Gastgeber der deutlich stärkere war. Er blieb nämlich in seinen Einzeln ungeschlagen.

Die Hasseler erwischten allerdings den besseren Start ins Match. Sie gingen nach den Doppeln mit 2:1 in Führung und bauten mit den ersten Einzeln ihren Vorsprung sogar bis auf 5:2 aus. Durch zwei Siege im unteren Paarkreuz kamen die Dortmunder zum Ende des ersten Einzel-Durchgangs wieder heran. Die Hasseler blieben aber weiterhin in Front, kassierten nach einer 6:4-Führung jedoch beim 6:6 erstmals den Ausgleich. Davon ließen sie sich aber nicht aus der Spur bringen und erhöhten nach zwei weiteren Siegen schließlich auf 8:6. Nach einem erneuten Spielgewinn der Gastgeber wurde es im Schlussdoppel dann dramatisch. Zweimal führten die Dortmunder, mussten aber beide Male den Satzausgleich hinnehmen. Im Entscheidungssatz bewiesen Sascha Nowak und Dirk Kaja dann ganz starke Nerven und gewannen schließlich in der Verlängerung mit 12:10.

Dirk Kaja Foto: Andreas Hofmann / FFS

Durch diesen knappen und insgesamt auch etwas glücklichen doppelten Punktgewinn (Sätze und Bälle für Dortmund!) rückte Hassel bis auf drei Zähler an den rettenden siebten Tabellenplatz heran. Und der Vorsprung auf die beiden direkten Abstiegsplätze ist nun etwas beruhigender und beträgt bereits vier Punkte.

Hassel: Nowak/Kaja 2:0, Sudau/Dietz 0:1, Taspinar/Kozole 1:0, Sudau 1:1, Nowak 1:1, Kaja 1:1, Taspinar 2:0, Kozole 1:1, Dietz 0:2.

Jungen NRW-Liga

TTG Menden - FC Schalke 04 8:3

In der Jungen-NRW-Liga wurde der FC Schalke 04 im Gastspiel bei der TTG Menden seiner klaren Favoritenrolle vollauf gerecht und fuhr einen souveränen 8:2-Erfolg ein. Die Mendener konnten die Partie nur bis zum 2:2-Zwischestand offen halten. Danach kamen sie lediglich zu drei weiteren Satzgewinnen.

Und da am Sonntag das Spitzenspiel zwischen dem Dritten, TUSEM Essen, und dem Ersten, TuS Holzen-Sommerberg, mit einem Remis endete, übernahmen die Schalker durch ihren Sieg jetzt die Tabelleführung. Bei zwei verbleibenden Spieltagen haben sie nun drei Punkte Vorsprung vor dem Dritten und dem Vierten, müssen selbst aber noch gegen beide Teams ran.

Schalke: Karmann/Fichtner 0:1,Tiecke/Mahl 1:0, Karmann 2:0, Tiecke 1:1, Fichtner 2:0, Mahl 2:0.