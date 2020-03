TC Gelsenkirchen: Die große Ungewissheit

Gerd Hemforth, Trainer der Frauen-Volleyballmannschaft des TC Gelsenkirchen, setzte sich am Mittwoch an seinen PC und verschickte Trainingspläne für seine Spielerinnen. Wegen des Coronavirus ist nicht nur der Ligabetrieb ausgesetzt, sondern auch kein gemeinschaftliches Training mehr möglich.

„Normalerweise haben wir vier Einheiten pro Woche absolviert. Man kann nicht einfach auf Null herunterfahren“, sagt Hemforth. Kapitänin Sarah Plura & Co. sollen in den nächsten Wochen neben Joggingläufen auch einige Übungen zuhause absolvieren, um sich fit zu halten. Hemforth hofft darauf, dass es mit dem Ligabetrieb in der Verbandsliga doch noch weitergeht.

Lena Moskopp und ihre Teamkolleginnen sollen sich in den nächsten Wochen durch Jogging und Übungen, die zuhause absolviert werden können, fithalten. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

„Sportlich haben wir den Aufstieg in die Oberliga bereits geschafft, aber wir wissen nach wie vor nicht, ob es dabei auch bleibt. Es gibt ja mehrere Szenarien. Für uns wäre die Variante, dass die Saison ohne Auf- und Absteiger beendet wird, am negativsten, weil dann ein ganzes Jahr Arbeit vergeblich gewesen wäre. Meine Motivation befindet sich gerade bei minus 100 Prozent. An einem Nicht-Aufstieg hätte ich sehr zu knacken. Ich weiß nicht, ob ich mir das dann nächstes Jahr noch mal antun würde. Und einige meiner Spielerinnen würden sicher auch überlegen“, knirscht der ehemalige Gymnasiallehrer.

Trainer sieht Fortsetzungs-Chance

Eine Spielzeit schlägt beim TC Gelsenkirchen mit rund 3000 Euro zu Buche, davon fallen rund 1000 Euro in den Bereich Schiedsrichterkosten. Hemforth: „Den betriebenen Aufwand kann man ja jetzt nicht einfach wegwischen und sagen: Wir streichen die ganze Saison.“

Aus Hemforths Sicht ist die Chance, nach Eindämmung des Coronavirus die letzten drei Verbandsligaspiele noch auszutragen, nicht unrealistisch. „Ursprünglich würde unsere Saison bis Anfang April dauern. Man könnte stattdessen nach der Unterbrechung im Mai wieder spielen, sofern das Virus bis dahin unter Kontrolle ist. Es geht bei uns in der Liga sportlich noch um den zweiten und drittletzten Platz. Die Relegation zum Aufstieg und Ligaverbleib könnte man an einem Wochenende sogar in einer Halle austragen. Das wäre aus meiner Sicht absolut machbar. Auch drei Ligaspiele binnen einer Woche würde man vor der Relegation sicherlich hinbekommen.“ Bleibt abzuwarten, was der Verband dazu sagt.