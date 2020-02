TCG-Mädels tanzen weiter durch die Liga

Siegertänzchen, Siegersekt, Siegerlächeln: Läuft bei den Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen. Nach dem 3:1-Erfolg in der Verbandsliga gegen den hartnäckigsten Verfolger VV Schwerte II gönnten sich die Grillonen ein winziges Schlückchen zur Feier des Tages. „Das gehört schon mal dazu. Die Mädels waren nach diesem Spiel sehr erleichtert. Die Tür zur Oberliga steht für uns riesenweit offen. Wir müssen nur noch durchgehen“, sagt TCG-Trainer Gerd Hemforth.

Elf Punkte Vorsprung haben sich die Grillonen mittlerweile auf Schwerte herausgearbeitet. Das Team könnte sich drei klare Niederlagen in den noch ausstehenden fünf Spielen erlauben und wäre immer noch Spitzenreiter. Gerd Hemforth nennt die Ausgangslage „komfortabel“, aber er will jetzt keinen Schlendrian einkehren lassen. Ganz im Gegenteil. „Ziel ist es, in dieser Saison möglichst alle Spiele zu gewinnen.“ Aus der „wilden 13“ könnte also noch eine „unfassbare 18“ werden. 18 Siege am Stück – es wäre eine Rekordsaison. „Ich habe das, was wir bisher mit 13 Erfolgen in Serie geschafft haben, in meiner Trainerlaufbahn noch nicht erlebt“, zeigt sich Hemforth angetan von den Leistungen in dieser Spielzeit.

Sarah Plura ist mit den Grillonen auf Meisterkurs. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Auch in Schwerte war allerdings nicht alles perfekt, was die Grillonen auf dem Hallenboden zeigten. Gerade im ersten Satz, in dem Kapitänin Sarah Plura & Co. überraschend deutlich 15:6 und 17:10 hinten lagen, bevor sie doch noch einmal herankamen, lief wenig zusammen. Der erste Satz ging mit 25:21 an Schwertes Zweitvertretung. Hemforth: „Wir hatten zu viel Respekt, haben ohne Ende Aufschläge verknallt und waren gar nicht präsent.“

Offenbar spielte der Kopf den TCG-Mädels einen kurzen Streich, doch ab dem zweiten Satz lief es besser. „Ich habe den Spielerinnen zu verstehen gegeben, dass wir uns nicht einschüchtern lassen dürfen und dass wir gierig sein müssen. Schwerte war hochmotiviert, hat eine richtig gute Abwehrarbeit gemacht. Irgendwann war es ein Spiel, in dem sich keiner mehr so richtig absetzen konnte.“ Der Spitzenreiter entschied den zweiten, dritten und vierten Satz jeweils mit 25:23 für sich.

Spielfrei am Wochenende

Der Matchball von Sabine Burczyk tickte kurz vor der äußeren Begrenzungslinie im Schwerter Feld auf, ohne dass die gegnerische Spielerin auch nur den Hauch einer Reaktion zeigte. „Von der Spannung und Dramatik her war es spitze“, bilanziert der TCG-Coach, „aber es war spielerisch sicherlich kein Leckerbissen. Danach fragt aber morgen niemand mehr. Wenn man beide Spiele gegen den Tabellenzweiten der Verbandsliga gewinnt, dann hat man sicherlich vieles richtig gemacht.“ Am kommenden Wochenende ist der Tabellenführer spielfrei, wird aber nicht ausruhen, sondern trainieren. „Eine Sondereinheit“, nennt Gerd Hemforth das.

Sätze: 25:21, 23:25, 23:25, 23:25.

TC Gelsenkirchen: Müller, Arifi, Zagozen, Rietz, Plura, Schneyer, Moskopp, Gebauer, Ress, K. Burczyk, S. Burczyk.