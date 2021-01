Trainer Harelik hängt bei Viktoria Resse II ein Jahr dran

Will in seinem Jubiläumsjahr den Aufstieg mit Viktoria Resse II schaffen: Ludwig Harelik.

Gelsenkirchen. Der 66-Jährige geht im Sommer in seine dritte Saison bei den Ressern. Das Ziel: In seinem Jubiläumsjahr 2022 den Aufstieg feiern.

Im Jahr 2022 ist Ludwik Harelik 60 Jahre dabei: Seit 1962 ist er ununterbrochen als Spieler oder Trainer im Fußball tätig und feiert somit im kommenden Jahr sein persönliches Fußball-Jubiläum. Wo er dies tun wird, ist nun auch klar: bei der Reserve von Landesligist Viktoria Resse.

Der 67-jährige Coach verlängerte seinen Vertrag kürzlich um ein weiteres Jahr bis Sommer 2022 und geht bei den in der Kreisliga B2 spielenden Ressern somit in seine dritte Spielzeit.

Vernünftige Saison spielen

Harelik trieben vor allem die vielen coronabedingten Pausen an, in Resse noch ein Jahr dranzuhängen: „Ich habe durch Corona bisher keine Saison vernünftig zu Ende gebracht. Die erste wurde in der Rückrunde abgebrochen, die zweite ist jetzt unterbrochen. Für mich ist klar, dass ich so nicht aufhören kann. Dafür bin ich zu ehrgeizig“, erklärt der Trainer-Routinier, der mit seiner Mannschaft nach sieben Spielen in der Kreisliga B2 auf Platz zehn steht.

„Außerdem fühle ich mich in Resse sehr wohl. Die Mannschaft ist charakterlich top und auch das Umfeld mit Betreuern und Co-Trainern stimmt.“

Aufstieg im Blick

Für sein Jubiläumsjahr 2022 hat sich Harelik viel vorgenommen: „Wir wollen oben mitmischen und um den Aufstieg mitspielen“, betont er und fügt hinzu: „Ich bin davon überzeugt, dass wir schon in der Rückrunde der vergangenen Saison mit dieser Mannschaft die nötigen Punkte geholt hätten, um Dritter oder Vierter zu werden. Leider kam der Abbruch dazwischen. Das Team hat aber definitiv das Zeug dazu, um ganz oben anzugreifen.“

