U11 der SSV Buer mit dem Fair-Play-Preis ausgezeichnet

Buer. Die Junioren der Rothosen passten ihre Teamgröße an die ihres dezimierten Gegners an und ermöglichten ihm ein Tor.

Nein, Meister waren die Jugendfußballer der U11 der SSV Buer gerade nicht geworden. Auch einen Pokalwettbewerb hatten sie nicht gewonnen. Und doch war diese kleine Trophäe, die das ganze Team kürzlich auf der heimischen Sportanlage an der Löchterheide erhielt, eine ganz besondere: Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen zeichnete den Nachwuchs der Rothosen im Rahmen des Wettbewerbs „Fair-Play-Siegers des Monats“, bei dem die fairste Aktion per Internet-Voting gewählt wird, als Monatssieger Januar aus. Hintergrund war das vorbildliche Verhalten der Kicker im Spiel gegen den VfB Gelsenkirchen.

In jenem passten die favorisierten Bueraner ihre Teamgröße an die des nur mit sieben statt acht Spielern angetretenen VfB an. Als im weiteren Verlauf der Partie ein weiterer Akteur der Gäste verletzt ausschied, verkleinerte sich auch die SSV. Doch damit nicht genug: Angesichts des immer größer werdenden Vorsprungs wollten die Rothosen dem VfB ein Erfolgserlebnis ermöglichen. „Ich habe dann mit den Jungs besprochen, dass wir den Gegner ein Tor schießen lassen. Sie wollten das auch direkt umsetzen und haben mich mehrmals im Spiel gefragt, wann wir das denn nun machen“, erzählte Trainer Michael Will schmunzelnd. „Als das Tor dann gefallen war, haben alle Kinder und Zuschauer geklatscht. Das war für beide Mannschaften ein schönes Erlebnis und hat gezeigt, dass es trotz des klaren Ergebnisses (27:1, die Redaktion) einen Hauptgewinner gab: den Fußball.“

Diese Reihe von Fair-Play-Gesten beeindruckte auch Ernst Kastner, Ehrenamtsbeauftragter des Fußballkreises 12 (Gelsenkirchen, Gladbeck, Kirchhellen). „Ihr seid die ersten, die den Preis als komplette Mannschaft gewinnen. Ich freue mich sehr, dass ihr so fair wart und euer Team reduziert und dem Gegner ein Tor ermöglicht habt. Das ist Fußball, macht weiter so“, sagte er, ehe er die Auszeichnung mit dem Kreisvorsitzenden Christian Fischer an Kapitän Felix übergab. Er und seine Teamkollegen hätten keinen Moment über die Aktion nachdenken müssen, wie der junge Abwehrspieler berichtete: „Unser Trainer meinte, dass wir ihnen ein Tor schenken sollen, damit sie auch etwas Freude haben. Wir haben direkt gesagt, dass wir das so machen.“ Neben der kleinen Trophäe erhielten er und seine Mannschaftskollegen einen Warengutschein von 11teamsports im Wert von 100 Euro und zwei Karten für das deutsche Fußballmuseum.