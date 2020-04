Umbruch steht an: Viktoria Resse meldet acht Zugänge

In welcher Liga spielt Viktoria Resse in der kommenden Saison? Dies ist eine Frage, die selbst die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten wegen der Coronavirus-Krise aktuell nicht beantworten können. Der Spielbetrieb ruht, bei einem vorzeitigen Saisonabbruch droht dem Tabellenvorletzten der Gang in die Bezirksliga.

Planungen für die neue Saison laufen bei Viktoria Resse auf Hochtouren

Ungeachtet dessen laufen die Planungen für die neue Spielzeit jedoch auf Hochtouren. Sieben Zugänge hat sich die Viktoria bereits gesichert: Fabio Battaglia (zuletzt VfB Günnigfeld), Devon Dennis Rode (Sportfreunde Wanne-Eickel) sowie die Rückkehrer Robin Albrecht (VfB Hüls) und Torwart Abdoul Jallow (Genclerbirligi Resse) spielten zuletzt in der Bezirksliga. Keeper Florian Altmeyer (SV Frömern) und die Brüder Mohammed und Lokman El Kasmi (beide Firtinaspor Gelsenkirchen) kommen aus der Kreisliga A, bringen aber Erfahrung aus höherklassigen Ligen mit. Zudem rückt Claudius Wiezorrek aus der zweiten Mannschaft der Resser auf.

Er wechselt zur neuen Saison vom VfB Günnigfeld zu Viktoria Resse: Fabio Battaglia. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Da aus dem aktuellen Kader bislang jedoch nur Mikail Birbir, Timurcin Gützel, Philipp Winkler und Halil Kilicalp ihre Zusage gegeben haben, wird es nicht bei den acht Verstärkungen bleiben, wie Geschäftsführer Peter Colmseeerklärt: „Wir werden im Sommer einen Umbruch haben. Rund zehn Spieler werden den Verein verlassen, einige sind noch unschlüssig, ob sie bleiben. Wir müssen also eine komplett neue Mannschaft aufbauen und werden deshalb auch noch weitere Neue verpflichten.“ Die Ungewissheit über die Ligazugehörigkeit zwinge ihn allerdings dazu, zweigleisig, also für Landes- und Bezirksliga parallel, zu planen.

Resses Geschäftsführer ärgert sich Gehaltsforderungen von einigen Spielern

Erschwerend sei zudem, dass persönliche Gespräche mit potenziellen Zugängen wegen der Kontaktsperre untersagt sind. Colmsee und seine Mitstreiter greifen deshalb vermehrt zum Telefon. Doch was sie da teilweise hören, macht den Resser fassungslos: „Es gibt immer noch einige Spieler, die eine bestimmte Geldsumme fordern. Wer das tut, hat die Zeichen der Zeit nicht verstanden“, schimpft Colmsee. „Den Vereinen brechen gerade zahlreiche Sponsoren weg, weil sie selbst in finanzieller Not sind. Wie sollen die Klubs dann solche horrenden Summen bezahlen?“