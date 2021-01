Unbekannte zerstören Verkaufshütte von Hansa Scholven

Der Verkaufsstand von Hansa Scholven am Platz an der Baulandstraße wurde von bisher Unbekannten ziemlich beschädigt.

Gelsenkirchen. Der Fußball-Kreisligist klagt über Vandalismus auf seiner Sportanlage.. „Das ist eine neue Eskalationsstufe“, sagt die Vorsitzende Kochmann.

Auf der Sportanlage des Fußball-Kreisligisten SV Hansa Scholven haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Verkaufshütte zerstört. Von der Holzhütte am Rasenplatz, die die Scholvener 2019 zum 100-jährigen Jubiläum erneuert hatten, ist nicht mehr viel übriggeblieben.

„Die haben die Vorderwand und Teile der Seitenwände herausgerissen und die Tische innen demoliert“, erzählt Hansa-Vorsitzende Barbara Kochmann fassungslos. „Außerdem haben sie das Vordach beschädigt und versucht, die Hütte anzuzünden. Das ist ihnen aber nicht gelungen.“

Hütte wurde schon oft aufgebrochen

Die Scholvener informierten die Polizei am Donnerstagmorgen über den Vorfall und erstatteten Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Hütte am Rasenplatz war nicht zum ersten Mal das Ziel von Gewalt: „Seit Herbst wurde die Hütte häufiger aufgebrochen“, berichtet Barbara Kochmann und fügt hinzu: „Wir vermuten, dass einige da Partys gefeiert haben, weil wir hinterher einen Grill und leere Flaschen auf dem Boden gefunden haben. Wir haben die Hütte deshalb vor Kurzem leer geräumt, damit sie sich nirgendwo hinsetzen können. Das hat sie offensichtlich so verärgert, dass sie jetzt die komplette Hütte demoliert haben.“

"Müssen komplett neue Verkaufsstelle bauen"

Die Intensität des Angriffs schockiert Barbara Kochmann: „Auf unserem Platz“, sagt sie, „werden häufig Sachen beschädigt. Bisher waren es aber nur Kleinigkeiten. Doch das ist eine neue Eskalationsstufe sinnloser Gewalt. Wir müssen eine komplett neue Verkaufsstelle bauen. Dabei hatten unsere Mitglieder so viel Herzblut hineingesteckt, um sie rechtzeitig zum Jubiläum fertigzukriegen.“