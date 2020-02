Verband tritt Schalkes U 23 in der Regionalliga ins Abseits

Eigentlich ist es ja eine Situation, an die sich die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 längst gewöhnt haben. Sie müssen in der Regionalliga immer so kicken, dass bloß kein Fan kommen kann, weil die Profis fast parallel spielen. Die Zuschauer-Zahlen, gerade bei den Spielen ohne Risiko im Bottroper Jahnstadion, sind niederschmetternd, um nicht zu sagen schrecklich. Sie sorgen für alles, aber nie und nimmer für so etwas wie Viertliga-Stimmung.

Klar: Der Westdeutsche Fußballverband setzt die Partien der Schalker U 23 ganz bewusst so an, um das Gefahrenpotenzial zu reduzieren. Was soll schon großartig passieren, wenn die Fans der Königsblauen in der Veltins-Arena sind, auswärts in einem Stadion oder vor der Flimmerkiste hocken. Dann können sie, so ist wohl der Gedanke, bei einem Spiel, das die U 23 etwa gegen die U 23 Fortuna Düsseldorfs bestreitet, nichts Schlimmes machen.

Bundesliga- und Regionalliga-Revierderby parallel

So fürsorglich dieser Ansatz auch sein mag: Der Westdeutsche Fußballverband tritt zumindest Teile seiner Regionalliga West, die er ja selbst gerne als Königsklasse des Amateurfußballs bezeichnet, ins Abseits – wohl auch deshalb, weil er vom doch so mächtigen Deutschen Fußball-Bund einen solchen Auftrag erhält.

Es ist aber ziemlich blöd, dass den Fans des FC Schalke – es soll auch welche geben, die nur Fußball schauen möchten – regelmäßig die Möglichkeit genommen wird, sich auch andere Teams ihres Vereins anzuschauen. Dass die Revierderbys zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 in der Bundesliga sowie zwischen Rot-Weiss Essen und der königsblauen U 23 am 14. März parallel stattfinden werden, grenzt schon an eine Unverschämtheit.

Schalkes und Dortmunds A-Junioren dürfen einen Tag später spielen

Da stellt sich die Frage nach der Konsequenz: Warum muss das Revierderby in der A-Junioren-Bundesliga zwischen Schalke und Dortmund, das beim Hinspiel im Oktober des vergangenen Jahres 1110 Fußball-Fans gelockt hat, nicht auch parallel und somit ohne Zuschauer ausgetragen werden? Warum darf es einen Tag später stattfinden? Da könnten sich doch Schalker, Dortmunder und Essener sonntags ab 11 Uhr im Parkstadion treffen.

Bei aller – vielleicht sogar angemessenen – Vorsicht: Ein etwas mehr sportlicher Blick bei der Terminierung der Regionalliga-Spiele wäre sehr, sehr wünschenswert.