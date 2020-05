Resse 08 holt früheren ESV-Torjäger Fabrice Meinert

Fußball-A-Kreisligist VfL Resse 08 hat sich eine hochkarätige Verstärkung für die kommende Saison gesichert: Torjäger Fabrice Meinert wechselt vom Landesliga-Absteiger VfB Günnigfeld an den Emscherbruch und soll den VfL mit seinen Treffern im Rennen um die Spitzenplätze in der Staffel zwei unterstützen. Für den VfB, zu dem er erst im Januar 2019 vom Erler SV 08 gekommen war, erzielte der 33-Jährige in der aktuell wegen des Coronavirus unterbrochenen Bezirksliga-Saison zehn Tore. Im ESV-Trikot hatte er es in der vorigen Hinrunde sogar auf 18 Treffer in der Bezirksliga gebracht.

Nun will Fabrice Meinert, der in früheren Jahren unter anderem auch für die SSV Buer, Viktoria Resse und den SSV/FCA Rotthausen auf Torejagd ging, also auch den Verteidigern in der Kreisliga A das Fürchten lehren. Der Kontakt zum VfL kam über Trainer Markus Schmeling zustande: "Ich habe Fabrice schon in Rotthausen und bei Fortuna Herne trainiert. Wir haben seitdem immer den Kontakt gehalten. Als ich dann davon gehört habe, dass er sich in Günnigfeld nicht wohlfühlt und zeitlich kürzertreten möchte, haben wir angefragt", erzählt Markus Schmeling.

Zwei weitere Zugänge kommen aus der U19 von Erle 08

Der Coach setzt große Hoffnungen in seinen alten und neuen Schützling: "Fabrice ist in der Box brandgefährlich. Das hat er bei seinen Stationen in Erle, Buer und Resse bewiesen, wo er immer zu den besten Torjägern gehörte. In der Kreisliga A ist er sicher für 25 Treffer gut", sagt Markus Schmeling und ergänzt: "Gleichzeitig soll Fabrice aber auch unsere jungen Spieler führen. Ich bin mir sicher, dass die Jungs von seiner Erfahrung profitieren können."

Konkret meint der 49-Jährige damit beispielsweise die beiden weiteren Neuzugänge seines Teams: Marcel Wojciechowski und Jordi Ganser gehörten bisher zum Stammpersonal der U19 des Erler SV 08 und wollen beim Tabellenfünften nun ihre ersten Schritte im Seniorenbereich machen. Während der 19-jährige Marcel Wojciechowski im Sturm zuhause ist, soll der 18-jährige Jordi Ganser die Defensive verstärken.

Insgesamt fünf Neuzugänge

"Wir möchten Marcel und Jordi behutsam aufbauen. Schließlich ist der Schritt vom Junioren- in den Seniorenbereich ziemlich groß. Ich glaube aber, dass sie über kurz oder lang erfolgreich bei uns spielen werden", kommentiert Markus Schmeling die Verpflichtung der beiden Nachwuchskicker. Für den VfL sind sie und Fabrice Meinert bereits die Neuzugänge drei bis fünf. Zuvor hatte sich der Klub bereits mit Torwart Julian Imann (zuletzt Sportfreunde 08/21 Bottrop) und Verteidiger Tobias Ley (Spvgg Westfalia Buer) verstärkt.