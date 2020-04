Viktoria Resse: Die Leidenszeit Moise Toures ist vorbei

Von B wie (Mikail) Birbir bis W wie (Philipp) Winkler: Viktoria Resse hat in den 20 bisher ausgetragenen Spielen in der aktuellen Fußball-Landesliga-Saison insgesamt 27 verschiedene Spieler eingesetzt. Der Buchstabe T ist dabei nur einmal besetzt, obwohl es in dem Kader von Trainer Frank Conradi zwei Spieler gibt, deren Familienname so anfängt: nicht nur der von Lukas Tomanek, sondern auch der von Moise Toure. Der Allrounder, der vor zwei Jahren vom SSV/FCA Rotthausen zum Emscherbruch gewechselt ist, hat aufgrund einer schweren und hartnäckigen Krankheit seit fast einem Jahr pausieren müssen.

Seinen letzten Einsatz für die Viktoria hatte Moise Toure bei der Feldmeisterschaft im Juli des vergangenen Jahres. Sein letztes Meisterschaftsspiel absolvierte er am 5. Mai 2019 beim 2:2 zu Hause gegen den VfL Kemminghausen. Die Leidenszeit ist jetzt vorbei. Eine Leidenszeit, in der Moise Toure mehrere Wochen im Krankenhaus verbringen musste. Zu Beginn dieses Jahres bestritt er erste Laufeinheiten, jetzt ist er wieder völlig genesen – und könnte wieder spielen, wenn die Saison nicht wegen der Corona-Pandemie unterbrochen wäre.

Wenn denn der Ball eines Tages wieder rollen wird, dürfen sich Viktoria Resse und auch der künftige Trainer Frank Kandsorra auf einen Spieler freuen, der auf den zentralen Positionen in der Defensive und auch in der Offensive eingesetzt werden kann. „Ich bin bereit, wieder voll anzugreifen“, sagt Moise Toure voller Selbstbewusstsein.