Viktoria Resse: Sven Jubt hat Mitleid mit dem neuen Trainer

„Es war Zeit für etwas Neues.“ Mit diesen Worten begründet Sven Jubt seinen Wechsel innerhalb der Fußball-Landesliga von Viktoria Resse zur SpVgg Horsthausen. Der 29-Jährige blickt, wie er sagt, „auf vier wunderschöne Jahre am Emscherbruch zurück“. Jetzt zieht es ihn zurück nach Herne. Dort hat er bereits für den DSC Wanne-Eickel und für den SC Westfalia 04 gespielt.

In den vier Spielzeiten am Emscherbruch wurde er zweimal Landesliga-Torschützenkönig in der Staffel 3: in der Aufstiegssaison 2016/17 und auch 2018/19. In dieser Saison liegt er zum Zeitpunkt des Abbruchs mit 13 Treffern hinter dem Horster Murat Berberoglu (14) an zweiter Stelle. Ohne ihn hätte es für die Resser in dieser Saison noch trostloser ausgesehen.

Sven Jubt: „Wir hatten einen Riesenzusammenhalt“

Sven Jubt will den Gelsenkirchener Nordosten nicht verlassen, ohne ein dickes Dankeschön an Viktoria Resse und an das Umfeld zu richten. „Das ganze Drumherum, die Ehrenamtlichen und die zahlreichen Fans, die uns auch zu den Auswärtsspielen begleitet haben – das ist schon alles ziemlich außergewöhnlich“, lobt er. „Wir hatten einen Riesenzusammenhalt, nicht nur innerhalb der Mannschaft.“

Dass das aktuelle Team auseinanderbricht, bedauert er. „Man muss jeden Einzelfall betrachten“, führt Sven Jubt aus. „Einige steuern auf ihr Karriereende zu, andere suchen wie ich eine neue Herausforderung.“ Eines macht er jedoch deutlich: „Die Abgänge haben absolut nichts mit dem neuen Trainer Frank Kandsorra zu tun. Er tut mir extrem leid, denn er ist sicherlich nicht davon ausgegangen, in Resse eine völlig neue Mannschaft aufbauen zu müssen, als er seine Zusage gegeben hat.“