Voll auf Draht zwischen Gelsenkirchen und Gladbeck

Die Sonne strahlt. Und Michael Zurhausen strahlt mit. „Guten Morgen, alles fit“, begrüßt der 69-jährige Präsident des Radsport Clubs Olympia Buer den WAZ-Reporter vor der gemeinsamen Fahrradtour, die durch vier Städte führt. Über die Gesamtstrecke sagt Zurhausen, der in seinem Leben um die 1000 Radrennen gefahren ist und es jetzt deutlich ruhiger angehen lässt, vorher nichts. „Die Strecke ist auch für Leute zu schaffen, die sonst vielleicht nur die Hälfte an Kilometern fahren. Es geht hier um das Genießen“, sagt Zurhausen.

Schnelligkeit ist nur für die gefragt, die es nicht anders kennen. Zurhausen streicht heraus: „Man kann sich Zeit nehmen, Pausen an verschiedenen Punkten einlegen. Wenn man am Ende der Fahrradtour nach Hause kommt und spürt, dass man etwas getan hat, ist alles gut.“

Eine Familie, so hat er durchgerechnet, benötigt für die Tour über Gladbeck, Gelsenkirchen, Herne und Herten etwa drei Stunden Fahrtzeit in gemäßigter Geschwindigkeit. Natürlich geht es auch schneller. „Wenn jemand meint, er müsste die Strecke in unter zwei Stunden bewältigen, dann kann er das gerne tun. Aber hier geht es eindeutig darum, eine entspannte Tour zu fahren“, sagt der Radsport-Experte, dem es auch auf die Sicherheit ankommt: „An engen Stellen, die zum Beispiel unter Brücken vorkommen, sollte man vorsichtig fahren und besonders Rücksicht nehmen.“

Für den Routinier gehört das Fahrradfahren seit mehr als 50 Jahren zum Alltag. Als 14-Jähriger begann Michael Zurhausen damit, kräftig in die Pedale zu treten. Rund 20.000 Kilometer spulte er als Amateur-Radrennfahrer pro Jahr ab, in seiner gesamten Laufbahn sind es 500.000 Rad-Kilometer.

Was ist für ihn die Faszination am Radsport? „Man kann den Sport bis ins hohe Alter betreiben. Was mich immer wieder begeistert, ist die Fahrt durch die Natur. Und man lernt im Radsport unheimlich viele Leute kennen.“

Wortwechsel an einer Steigung

Manchmal ist es nur ein kurzes „Hallo“ oder ein witziger Wortwechsel. Als wir nach ein paar Kilometern eine Steigung vor der Ewaldstraße in Höhe Herne-Crange bewältigen, schiebt dort ein Rentner sein Fahrrad. Michael Zurhausen hat sofort einen Spruch parat: „Du sollst fahren, nicht schieben.“ Darauf der ältere Herr schmunzelnd: „Du bist jünger, fahr Du mal für mich mit.“ Nach ein paar Kilometern mehr folgt ein Abstecher durch den Hertener Schlosspark.

„Wenn man morgens hier langkommt, sieht man schon mal Rehe auf den Wiesen. Die Leute merken immer mehr, wie schön die Ecken hier bei uns im Revier sind“, stellt Zurhausen fest. Der Präsident des RC Olympia Buer ist bei unserer Tour mit einem Gravel-Bike unterwegs – einem Modell, das in den USA große Popularität erlangt hat.

Pausengespräch: Michael Zurhausen (l.) vom RC Olympia Buer kennt die Strecken rund um Gelsenkirchen wie seine Westentasche.

Für mich als Tour-Neuling hat Zurhausen ein grünes Mountainbike bereitgestellt. „Mit diesen Rädern kann nichts passieren“, sagt Zurhausen. Etwa eine Stunde später weiß er: Ausnahmen bestätigen die Regel. Mittlerweile geht es zurück am Rhein-Herne-Kanal Richtung Gladbeck. Und irgendwann gibt es ein leichtes Klackergeräusch am Hinterreifen von Zurhausens Bike. Irgendwann ist die Luft raus. Ein fünf Zentimter langer Draht hat das Duell gegen den Schlauch gewonnen. Der Hinterreifen ist platt!„So etwas kann vorkommen. Für solche Fälle habe ich einen Ersatzschlauch dabei “, sagt Michael Zurhausen gelassen. Da in diesem Fall aber die Luftpumpe fehlt, greift der RC-Vorsitzende zum Mobilfunkgerät rund ruft seine Frau Birgit, die 1984 deutsche Meisterin im Bahnrad-Sprint wurde, an.

Materialwagen eilt zur Hilfe herbei

„Unser Materialwagen ist unterwegs“, scherzt Zurhausen. Das kaputte Rad wird an der Stadtgrenze Gelsenkirchen/Gladbeck in einem PKW verstaut und in die heimische Garage gebracht. Auch für den WAZ-Reporter ist ein Platz im Auto frei. Die Oberschenkel danken es. Zurhausen fährt den Rest der Strecke mit dem funktionstüchtigen Mountainbike bis zur heimischen Garage. 31 Kilometer sind es am Ende insgesamt.