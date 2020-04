Westfalia 04 Gelsenkirchen stellt Weichen für die Zukunft

Westfalia 04 Gelsenkirchen hat die spielfreie Zeit in der Corona-Krise genutzt, um die Laufzeit der Verträge mit den Trainern der beiden Senioren-Fußballmannschaften zu verlängern. „Dies war ein großer Wunsch von Verein und Spielern. Er konnte jetzt erfüllt werden“, stellt Vorsitzender Mirko Lange erfreut fest.

Niklas Zacharias, der Trainer der in der Bezirksliga 9 spielenden ersten Mannschaft, und sein Assistent Marc-André Hauffe gehen somit in ihre dritte Spielzeit. Auch Frank Adriaans bleibt. Der erfahrene Coach übernahm die zweite Mannschaft der Bismarcker im Sommer des vergangenen Jahres nach deren Aufstieg in die Kreisliga A. Er belegt mit ihr im Kreis-Oberhaus als Tabellenachter einen soliden Platz im Mittelfeld.

Klubchef Mirko Lange tritt als Spieler künftig kürzer

„Genauso erfreulich ist, dass etwa 90 Prozent der Spieler beider Mannschaften dem Verein treu bleiben“, erwähnt Mirko Lange. „Somit wurde die Grundlage für eine weitere erfolgreiche Saison geschaffen. Gespräche mit Zugängen laufen, sind aber noch nicht abgeschlossen.“ Ausgerechnet er selbstgehört zu den wenigen bereits feststehenden Abgängen.

Frank Adriaans hat als Trainer der Zweitvertretung von Westfalia 04 Gelsenkirchen vorzeitig verlängert. Foto: Oliver Mengedoht / Funke foto services

Der Klubchef, der nebenbei als Spieler in der zweiten Mannschaft kickt, hat angekündigt, aus beruflichen und privaten Gründen kürzer zu treten. Patrick Peter, mit 14 Treffern der Torjäger der Zweiten, will ebenfalls aufhören.