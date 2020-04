Westfalia 04 Gelsenkirchen: Urgestein verkündet Abschied

Ein Urgestein hat die Corona-Unterbrechung in der Bezirksliga genutzt, um seinen Abschied vom überkreislichen Fußball zu verkünden. Fabian Maraun, 31 Jahre alter Torhüter von Westfalia 04 Gelsenkirchen, wird nicht mehr im Tor der ersten Mannschaft stehen.

Aus beruflichen Gründen will er sportlich kürzertreten und künftig der zweiten Mannschaft der Bismarcker zur Verfügung stehen - dann allerdings nicht als Schlussmann, sondern als Feldspieler.

Frank Adriaans, der Trainer des Tabellenneunten der Kreisliga A2, darf sich also auf einen Zugang freuen, der die DNA des Vereins wie nur wenige andere in sich trägt.

Maraun hat immer nur für Westfalia 04 Gelsenkirchen gespielt

Fabian Maraun hat während seiner Fußball-Laufbahn für keinen anderen Verein als für Westfalia 04 gespielt. „Er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und seine Mitspieler zu Bestleistungen angespornt“, sagt Niklas Zacharias, sein langjähriger Wegbegleiter und Spielertrainer der ersten Mannschaft von Westfalia 04 Gelsenkirchen. „Aus Respekt für seine erbrachten Leistungen in den vergangenen Jahre bedankt sich die Mannschaft für jeden gemeinsam vergossenen Tropfen Schweiß.“

Fabian Maraun hütet künftig nicht mehr das Tor des Bezirksligisten Westfalia 04 Gelsenkirchen. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Seinen größten Erfolg mit den Bismarckern feierte Fabian Maraun in der Saison 2014/15, als der Aufstieg in die Bezirksliga gelang. In Erinnerung bleiben auch seine Qualitäten als Strafstoßkiller.

Das 3:5 im Derby gegen den Erler SV 08 am 8. März, also am letzten Spieltag vor der Corona-Unterbrechung, war also gleichzeitig auch seine voraussichtlich letzte Partie in der Bezirksliga.

Um seine Nachfolge als Torwart der ersten Mannschaft kämpfen Jannik Lobe und Jörn Imort.