Westfalia 04 hat Lust auf Derbys

Westfalia 04 bleibt eine Mannschaft, die dem SC Hassel offensichtlich nicht liegt. Nach dem 1:0 in der Rückrunde der vergangenen Saison und dem 2:0 in der Hinrunde dieser Saison setzten sich die Bismarcker auch an diesem Sonntag durch. Sie gewannen das Bezirksliga-Derby beim Sport-Club diesmal sogar mit 3:0. „Wir haben keine gute Vorbereitung hinter uns“, meinte Westfalias Spielertrainer Niklas Zacharias. „Aber im ersten Meisterschaftsspiel des neuen Jahres stimmten die Einstellung und die taktische Disziplin zu 100 Prozent. Aufgrund unserer clevereren und reiferen Spielweise haben wir das Derby verdient für uns entscheiden können.“

Mit diesem Sieg zog Westfalia 04 in der Tabelle am SC Hassel vorbei und verbesserte sich von Rang zehn auf sechs. Aber nicht nur das wurmte Hassels Trainer Tim Kochanetzki. „Wir haben alles viel zu kompliziert gemacht und oft falsche Entscheidungen getroffen“, monierte er. „Wir waren zu harmlos und wollten es zu schön machen. Westfalia 04 hat aus wenig viel gemacht und sehr effektiv agiert.“

Das Duell auf dem Kunstrasenplatz am Lüttinghof stand lange Zeit auf einem sehr überschaubaren Niveau. Die erste Halbzeit war ein Abnutzungskampf mit zahlreichen Zweikämpfen im Mittelfeld, aber mit nur wenigen Tormöglichkeiten. Seldin Malkoc tauchte zweimal gefährlich vor Westfalias Schlussmann Jannik Lobe auf, und auf der anderen Seite sorgte ein nicht gegebenes Abseitstor von René Renneberg für etwas Abwechslung.

Nach der Pause wurde das Spiel der Gäste griffiger. Ihnen kam entgegen, dass es nach einem Foul von Jannik Lambertz an Tobias Ostrowski einen Strafstoß gab, den René Renneberg im Nachschuss versenkte. Den ersten Ball hatte Christian Bosnjak im Hasseler Tor parieren können.

Mit diesem 1:0 im Rücken spielten die Bismarcker ihren Stiefel aus einer stabilen Deckung gelassen runter, während der Gastgeber zu träge und zu langsam in seinen Handlungen agierte. Niklas Zutkowski erhöhte mit dem Kopf auf 2:0, und Furkan Kocagöz stellte den etwas zu hoch ausgefallenen 3:0-Endstand her, nachdem er einen dicken Schnitzer des unglücklichen Jannik Lambertz ausgenutzt hatte.

Am kommenden Sonntag steht für Westfalia 04 das nächste Derby auf dem Programm. Die Bismarcker haben dann den Tabellenführer Erler SV 08 zu Gast. Niklas Zacharias kündigt den Forsthaus-Kickern, die das Hinspiel mit 5:1 gewinnen konnten, bereits jetzt einen heißen Tanz an. „Wenn die Erler aufsteigen wollen“, so teilte er mit, „dann müssen sie uns zweimal in einer Saison besiegen.“

Tore: 0:1 René Renneberg (49.), 0:2 Niklas Zutkowski (76.), 0:3 Furkan Kocagöz (87.).

SC Hassel: Bosnjak, Lambertz, Uysal, Malkoc, Occhiuzzo (80. P. Meyer), Bödiger, Imsirovic, Krieger (76. Zapka), Hövel, Di Bari, Meinberg.

Westfalia 04: Lobe, Moczarski, Krömmelbein (85. Zacharias), F. Kocagöz, Van, Renneberg (61. A. Lempka), Ostrowski (53. Panchoo), Göllner, Lück, B. Kocagöz, Zutkowski.