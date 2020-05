Westfalia bastelt an neuer U19 und verfolgt Drei-Jahresplan

Rückblende: Vor genau einem Jahr kämpften die Fußball-A-Junioren von Westfalia 04 um diese Zeit um den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Die Bismarcker verloren diesen Kampf, sie mussten nach vier Jahren den überkreislichen Bereich wieder verlassen. Aber sie verloren noch mehr. Denn: Anstatt in der folgenden Saison eine Klasse tiefer in der Kreisliga A anzutreten, löste sich der älteste Nachwuchs von Westfalia 04 in Luft auf.

In dieser Saison gibt es keine A-Junioren-Mannschaft des am Trinenkamp beheimateten Klubs, der bislang stets größten Wert darauf gelegt hat, die erste und die zweite Herren-Mannschaften mit Eigengewächsen zu bestücken.Westfalia 04 ohne eigene U19 - das soll aber kein Dauerzustand werden. Unter der Federführung von Geschäftsführer Viktor Krause, unterstützt vom letztjährigen A-Junioren-Trainer Michael Göllner, stellen die Blau-Weißen seit einiger Zeit die Weichen für einen Neubeginn in der kommenden Spielzeit. Dann allerdings nur noch in der Kreisliga B.

Kevin Killisch macht es

Die wichtigste Personalie haben die Bismarcker bereits geregelt. Sie haben mit Kevin Killisch einen neuen Trainer für 2020/21. „Vor Beginn dieser Saison sprang der vorgesehene Trainer leider kurzfristig ab. Am fehlenden Trainer lag es dann auch, dass wir keine Mannschaften gemeldet haben“, schildert Viktor Krause. „Genug Spieler hätten wir gehabt.“Der 32-Jährige ist zuversichtlich, dass es diesmal nicht an fehlenden Spielern scheitern wird. Vor kurzem hatte Westfalia 04 bereits die Zusage von zehn Jungs. „Dann kam leider die Corona-Pandemie dazwischen“, sagt Viktor Krause.

„Es war alles bereits geplant, vom Probetraining im April bis zur Schaffung von guten Rahmenbedingungen.“Der Virus hat jetzt so einiges erschwert. Die Kontaktaufnahme zu weiteren interessierten Jungs und deren Eltern ist so ohne weiteres nicht mehr persönlich möglich, sondern vornehmlich über die sozialen Medien. „Jungs der Jahrgänge 2002 und 2003 können sich gerne bei uns melden, wenn sie für Westfalia 04 spielen möchten“, betont Viktor Krause. Ansprechpartner ist der neue Trainer unter der E-Mail-Adresse k.killisch@westfalia04ge.de. „Wir können“, so fügt Viktor Krause hinzu, „zusagen, dass jeder, der bei uns in der A-Junioren-Mannschaft spielt, später auch im Herren-Bereich für uns auflaufen darf.“

Ganz im Sinne von Niklas Zacharias

Niklas Zacharias hat den Westfalia-Nachwuchs im Blick. Foto: Foto: Ingo Otto / ffs

Das ist auch ganz im Sinne von Niklas Zacharias, dem Spielertrainer der in der Bezirksliga spielenden ersten Mannschaft. „Unsere Jungs kommen seit Jahren hauptsächlich aus dem eigenen Nachwuchs“, betont er. „Es wäre für den Verein fatal, wenn man diese Position vernachlässigen würde.“ Und Michael Göllner ergänzt: „Mit seiner Jugendarbeit ist Westfalia 04 in der Vergangenheit nie schlecht gefahren.“Die Rückkehr in den überkreislichen Fußball ist für Westfalias künftige A-Junioren erstmal ganz weit weg. „Wir verfolgen einen Drei-Jahres-Plan“, kündigt Viktor Krause an. „Im ersten Jahr möchten wir eine vernünftige Mannschaft aufbauen. „Nach drei Jahren würden wir dann gerne wieder in der Kreisliga A spielen.“