Westfalia Buer: Weiter mit Oliver Komander

Gelsenkichen Oliver Komander bleibt über diese Saison hinaus Trainer von Westfalia Buer, dem aktuellen Schlusslicht in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A.

Dies bestätigte Werner Altenwerth, der 1. Vorsitzende des Vereins: „Oliver hat im März seine C-Lizenz-Prüfung mit Erfolg abgelegt. Wir sind zuversichtlich, dass er es schaffen kann, eine schlagkräftige Truppe für die nächste Spielzeit auf die Beine zu stellen.“ Oliver Komander ist erst seit kurzem im Amt. Er hat im Januar nach eineinhalb Jahren als Trainer der zweiten Mannschaft die Nachfolge von Mark Lamberty angetreten.

Der 39-Jährige ist derzeit dabei, den Wünschen seines Klubchefs nachzukommen. Er bastelt am Kader für die Saison 2020/21 und hat bereits erste Erfolge erzielt. „Fast alle Spieler werden bleiben“, stellt er fest. Diese Aussage trifft allerdings nicht auf Josef-Panuponk Kartschall zu. Der Angreifer wechselt nach zwei Jahren an der Lohmühle weiter zum Nachbarn SC Schaffrath.

Die Suche nach Zugängen läuft derzeit noch schleppend. Bislang haben die Bueraner mit Shasta Philipps erst einen neuen Spieler an der Angel. Er hat zuletzt eine Pause eingelegt und stammt aus der Nachwuchsabteilung der Westfalia. „Wir wollen unsere Mannschaft nach und nach verjüngen“, sagt Oliver Komander. „Mit meinen fast 40 Jahren möchte ich künftig nicht mehr als Spieler aushelfen müssen, wenn Not am Mann ist.“ mik