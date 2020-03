Westfalia gegen Erle 08: Es steckt Brisanz in diesem Derby

Gelsenkirchen. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt Westfalia 04 am Trinenkamp den Tabellenführer Erle 08. Der SC Hassel tritt bei den Sportfreunden Stuckenbusch an.

Westfalia 04 mag in dieser Saison offensichtlich Derbys. Von den vier Duellen mit den Nachbarn gewannen die Bismarcker drei, einschließlich des 1:0-Sieges beim inzwischen abgemeldeten SV Horst 08 II. Nur im Hinspiel beim Erler SV 08 gingen sie leer aus. Sie kamen damals beim Spitzenreiter mit 1:5 unter die Räder. An diesem Sonntag folgt um 15 Uhr das Rückspiel am Trinenkamp, wobei noch unklar ist, ob auf Rasen oder auf Asche.

Die Duelle zwischen beiden Klubs, die räumlich durch den Rhein-Herne-Kanal getrennt sind und deren Wege sich seit dem gemeinsamen Wiederaufstieg vor fünf Jahren stets kreuzen, stecken immer voller Brisanz. Eine pikante Note bekommt das Kanal-Derby vor allem dadurch, dass sich die Erler auf der Suche nach neuem Personal immer mal wieder gerne bei Westfalia 04 umschauen.

„Sportlich und menschlich gönne ich den Erlern den Aufstieg. Aber wenn er ihnen gelingen soll, müssen sie uns nicht nur einmal, sondern zweimal schlagen - so wie es dem FC Marl bereits gelungen ist“, macht Westfalias Spielertrainer Niklas Zacharias deutlich. Weitere Kampfansagen behält er lieber für sich. „Wir wollen jetzt Taten folgen lassen“, betont er.

Nach dem 3:0-Erfolg beim SC Hassel dürfte die Brust der auf Rang sechs vorgerückten Bismarcker größer geworden sein. „Wir haben bereits im Hinspiel am Forsthaus angedeutet, dass wir ein unangenehmer Gegner für den Erler SV 08 sein können“, sagt Niklas Zacharias rückblickend. Bis zur 57. Minute hielt sein Team ein 0:0.

Fatih Yilmaz hat das Training wieder aufgenommen und stellt eine Option dar. Elvis Ayong Awinchiri ist hingegen weiterhin zu ersetzen. Aus privaten Gründen fällt außerdem Jannik Lobe aus. Für ihn hütet Fabian Maraun das Tor.

Hartmut Scholz, der Erler Coach mit Bismarcker Vergangenheit, hat Westfalia 04 am vergangenen Sonntag am Hasseler Lüttinghof beobachtet. Sein Eindruck: „Die Mannschaft steht hinten kompakt und lässt wenig zu. Wir müssen, wenn wir sie knacken wollen, schnell nach vorne spielen und geduldig bleiben.“

Im Gegensatz zu Westfalia 04 hat sein Team in diesem Jahr noch keine Meisterschaftspartie absolviert. „Ob das ein Nachteil ist, weiß ich nicht. Wo wir stehen, wissen wir erst nach diesen 90 Minuten“, so Hartmut Scholz. „Meine Mannschaft hat in den vergangenen zwei Wochen gut trainiert und wirkt sehr fokussiert.“

Chris Hegemann hat im Training einen Knorpelschaden im Knie erlitten und steht vor einer Operation. Christoph Reckort fällt aus beruflichen Gründen ebenfalls aus. Fraglich sind die Einsätze von Tim Voßschmidt und Benedikt Vorholt. Trotzdem will Hartmut Scholz den Vorsprung auf den diesmal spielfreien FC Marl wieder auf sieben Punkte ausbauen. „Wir wollen versuchen, von elf Schritten, die wir bis zu unserem großen Ziel noch gehen müssen, den ersten zu machen“, sagt er.

Für Tim Kochanetzki ist die 0:3-Niederlage gegen Westfalia abgehakt

Die 0:3-Niederlage gegen Westfalia 04 ist abgehakt. Der SC Hassel richtet seine Blicke in der Fußball-Bezirksliga jetzt ausschließlich nach Stuckenbusch, wo er am Sonntag bei den Sportfreunden anzutreten hat - bei einem Team, das nach zwei 4:3-Siegen hintereinander (gegen Schwerin und in Rentfort) überraschend auf Rang vier vorgerückt ist.

Diese Platzierung hat in der verzerrten Tabelle jedoch nur eingeschränkte Aussagekraft. Die Stuckenbuscher haben bereits zwei Partien mehr hinter sich als der SC Hassel, der mit einem Sieg im direkten Duell und mit weiteren Dreiern in den nachzuholenden Begegnungen vorbeiziehen könnte.

Der Hasseler Trainer Tim Kochanetzki macht sich keine Sorgen, dass es für seine Mannschaft bald wieder besser läuft als am vergangenen Sonntag. „Westfalia 04 hat uns ja nicht dominiert. Wir werden schon noch unsere Punkte holen“, sagt er, „aber wir sollten uns schleunigst in der Defensive verbessern und torhungriger werden.“

Wegen muskulärer Probleme muss Philipp Tadday ersetzt werden. Außerdem fehlt Marco Jeremias erneut aus Studiengründen.