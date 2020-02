YEG Hassel fordert den Spitzenreiter heraus

Es ist noch gar nicht so lange her, da galt Fußball-Westfalenligist YEG Hassel als ein Angstgegner der SG Finnentrop/Bamenohl: Mit 6:2 und 7:0 wiesen die Hasseler den damals aufgestiegenen Fusionsklub aus dem Kreis Olpe in der Saison 2017/2018 in die Schranken.

Nun, knapp zwei Jahre später, sieht das anders aus. YEG hat die jüngsten drei Aufeinandertreffen mit der SGF nicht gewonnen und müsste vor dem Auswärtsduell am Sonntag (15 Uhr) angesichts der aktuellen Tabellensituation sogar selbst vor Angst mit den Zähnen klappern.

Die Grün-Weißen sind wegen einer katastrophalen Hinrunde Letzter, Finnentrop/Bamenohl klopft als Erster an die Tür zur Oberliga. Von Angst ist bei den Hasselern aber dennoch keine Spur, im Gegenteil: Sie fordern den Spitzenreiter in dessen H&R-Arena mit neuem Mut heraus.

Verantwortlich dafür ist der knappe 2:1-Sieg aus der Vorwoche im ersten Ligaspiel dieses Jahres bei Westfalia Wickede. Das Team von Trainer Ahmet Inal ließ der in der Winterpause angekündigten Aufholjagd damit direkt eine Tat folgen und verkürzte den Rückstand auf den Relegationsplatz auf nur noch zwei Punkte.

Finnentrop erst mit einer Niederlage

Für Euphorie ist es bei YEG aber noch zu früh, wie der Coach betont: „Wir dürfen diesen Sieg nicht an die große Glocke hängen, wir haben in der Rückrunde noch einiges aufzuholen. Deshalb haben wir uns das Spiel trotzdem noch einmal kritisch angeschaut und an bestimmten Details gearbeitet.“ Mitnehmen möchte Ahmet Inal den Aufwind aber trotzdem: „Wir fahren nicht dorthin, um da spazieren zu gehen. Wir wollen ein unbequemer Gegner sein und am Ende auch punkten.“

Der Trainer fühlt sich in der Rolle des Außenseiters hörbar wohl: „Wir gehen das Spiel ohne Druck an, denn Finnentrop/Bamenohl ist aktuell kein Maßstab für uns. Bei denen ist das aber anders, sie müssen punkten, um vor dem DSC Wanne-Eickel zu bleiben“, merkt er an.

Trotzdem ist sein Respekt vor dem Liga-Primus, der bislang erst eine Niederlage kassiert hat, natürlich groß: „Finnentrop/Bamenohl ist eine sehr robuste und spielstarke Mannschaft, die schon seit Jahren zusammenspielt. Zudem haben sie ein sehr gutes Wechselspiel. Da kann der rechte Verteidiger auch rechts vorne und der Stürmer auf der Sechs spielen“, erklärt Ahmet Inal.

Umso bitterer, dass die Leistungsträger Enes Kodaman und Emre Can, die bereits gegen Wickede verletzungsbedingt passen mussten, immer noch nicht fit sind. Darüber hinaus fällt auch Neuzugang Tolga Cengelcik weiterhin aus. „Unser Kader ist aber breit genug, um das aufzufangen“, versichert Ahmet Inal.