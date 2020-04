YEG Hassel holt den ehemaligen Horster Yüksel Terzicik

Fußball-Westfalenligist YEG Hassel hat sich den ersten Zugang für die neue Saison gesichert: Yüksel Terzicik wechselt vom Ligakonkurrenten FC Brünninghausen an den Lüttinghof und verstärkt das Mittelfeld der Grün-Weißen. Für den 24-Jährigen ist das Kapitel FCB damit nach nur einem Jahr bereits beendet, im Sommer 2019 war er vom SV Horst 08 nach Dortmund gewechselt. Dort gehörte er in dieser Spielzeit zum Stammpersonal und verbuchte 20 Einsätze. Bei YEG soll Yüksel Terzicik, der Oberliga-Erfahrung aus seinen Stationen beim SC Westfalia Herne und der TSG Sprockhövel mitbringt, eine tragende Rolle spielen. „Wir kennen Yüksel schon etwas länger, er ist sehr spielstark und passt deshalb perfekt in unser Team. Er kann langfristig in die Rolle von Mesut Özkaya als Anführer der Mannschaft hineinwachsen“, erklärt Hassels Sportlicher Leiter Sener Bükrü.

Den gleichen Plan verfolgt jener mit Cihan Yildiz. Der zuletzt lange verletzte ehemalige Profi schloss sich in der Winterpause dem Team von Trainer Ahmet Inal an und überzeugte in den drei Ligaspielen vor der Corona-Pause auf Anhieb. Entsprechend stolz ist Sener Bükrü, dass er den 24-Jährigen und zahlreiche weitere Leistungsträger wie Mert Kilic, Semih Esen, Alper Özgen, Mesut Özkaya, Faruk Gülgün, Enes Kodaman sowie die Demircan-Brüder Ridvan und Enes von einer Vertragsverlängerung überzeugen konnte.

Sener Bükrü: „Wir planen nur für die Westfalenliga“

„Wir sind sehr froh, dass 90 Prozent der Spieler ihre Zusage gegeben haben“, sagt er. „Wir wollen in der neuen Spielzeit genauso attraktiv und technisch stark spielen, wie wir es in der Rückrunde bisher getan haben. Dann können wir mit dieser Mannschaft eine gute Rolle spielen.“

Bedenken, in welcher Liga die aktuell noch auf einem Abstiegsplatz liegenden Hasseler in der kommenden Saison antreten, hat Sener Bükrü übrigens trotz verschiedener Szenarien eines Saisonabbruchs keine. „Ich glaube nicht, dass der aktuelle Tabellenstand gewertet wird, weil dies rechtlich nicht möglich ist. Einige Teams haben ja ein oder sogar zwei Spiele weniger absolviert“, sagt der Sportliche Leiter. „Und wenn es irgendwann weitergeht, werden wir den Klassenerhalt auf jeden Fall selbst schaffen. Das haben wir mit den zwei Siegen aus den ersten drei Spielen dieses Jahres gezeigt. Wir planen deshalb nur für die Westfalenliga.“