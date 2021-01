YEG Hassel verlängert mit Trainer Ahmet Inal

Gelsenkirchen Ahmet Inal trainiert YEG Hassel auch in der kommenden Saison. Der 39-Jährige verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.

Ahmet Inal bleibt auch in der kommenden Saison Trainer des Fußball-Westfalenligisten YEG Hassel. Der 39-Jährige verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2022. Inal war im Januar 2020 zum damaligen Tabellenletzten gewechselt und hatte zwei der drei Ligaspiele bis zum ersten Corona-Lockdown im März gewonnen.

In der aktuell erneut unterbrochenen Saison stehen bislang ein Sieg, drei Unentschieden und zwei Niederlagen für die an 13. Stelle platzierten Hasseler zu Buche.

"Euphorie in den Verein gebracht"

YEG Hassels Sportlicher Leiter Sener Bükrü freut sich sehr darüber, dass Inal ein weiteres Jahr in Hassel bleibt: „Ahmet hat hier viel aufgebaut, er hat Euphorie in den Verein gebracht“, lobt er und fügt hinzu: „Er will das Maximale herausholen und hat unglaublich viel Energie. Wenn ich um 3 Uhr nachts eine SMS bekomme, kann das nur Ahmet sein. Er ist der perfekte Trainer für diese Mannschaft. Wir wollen den Weg mit ihm weitergehen.“

Für Inal war die Vertragsverlängerung selbstverständlich: „Für mich kam ein Wechsel nicht infrage. Ich kann hier in Ruhe arbeiten und habe die Unterstützung des Vereins. Wir sind noch nicht fertig mit dem, was wir vorhaben.“

