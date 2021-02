Zweiter Februar-Renntag im Gelsentrab-Park fällt aus

Gelsenkirchen. Witterungsbedingt muss der für Mittwoch geplante Renntag am Nienhausenbusch ausfallen. Insgesamt waren sieben Rennen geplant

Eigentlich hätte Goldhelm Mic hael Nimczyk am Mittwoch wieder zu den Top-Favoriten gehört. Unter anderem mit Bayard und Venture Capital wäre er beim zweiten Februar-Renntag am Nienhausenbusch am Start gewesen. Insgesamt hätten in Gelsenkirchen sieben Prüfungen auf dem Programm gestanden. Doch daraus wird nichts.

Der Schnee macht eine Austragung der Wettbewerbe auf der Gelsenkirchener Trabrennbahn unmöglich. "Aufgrund der extremen Witterungsverhältnisse, muss der Renntag am Mittwoch 10. Februar auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen abgesagt werden. Nach starken Schneefällen und weiterhin hohen Minus-Temperaturen können Geläuf und Gelände nicht in einen Zustand gebracht werden, der eine einwandfreie Durchführung der Rennen gewährleistet, so dass aus Sicherheitsgründen die Absage des Renntags erfolgen muss", teilt der Veranstalter am Dienstag mit.

Nächster Renntag am 26. Februar

Das nächste Traber-Event in Gelsenkirchen ist dann erst am 26. Februar geplant. Soweit es die Witterungsbedingungen bis dahin wieder zulassen.

