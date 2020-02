Der BV Rentfort III hat in einem Test Adler Ellinghorst mit 12:0 bezwungen. Sogar der BVR-Trainer nahm den Gegner vor etwaiger Kritik in Schutz.

12:0! BV Rentfort III feiert Kantersieg gegen Ellinghorst

Das Ergebnis sagt eigentlich schon alles: Die dritte Mannschaft des BV Rentfort schoss in einem Testspiel Adler Ellinghorst mit 12:0 (9:0) ab. Sogar BVR-Trainer Daniel Griese nahm den Gegner vor etwaiger überzogener Kritik in Schutz.

Bei Adler Ellinghorst fehlen acht Stammspieler

André Marcussen, Trainer von Adler Ellinghorst, wollte das Testspiel gegen den BV Rentfort III eigentlich absagen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Adler-Trainer Andre Marcussen habe am Tag vor der Partie angerufen, um sie mangels einsatzfähiger Spieler eigentlich abzusagen. Griese überredete seinen Kollegen aber, doch an der Hegestraße anzutreten. Der Ellinghorster tat ihm schließlich den Gefallen und bot eine Mannschaft mit mehreren Akteuren aus dem Kreisliga-C-Team auf.

„Bei uns haben acht Stammspieler gefehlt“, betonte Marcussen, der von einem Rückfall in alte Zeiten - in der Hinrunde der Meisterschaft kassierte seine Mannschaft zu Beginn neun zum Teil empfindliche Niederlagen - nichts wissen wollte. Der Ellinghorster weiter: „Eigentlich hätten wir uns dieses Spiel sparen können.“

BV Rentfort III führt nach 45 Minuten schon mit 9:0

Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Adler der Kreisliga-B-Topmannschaft aus Rentfort hoffnungslos unterlegen. „Wir haben im ersten Abschnitt sehr gut gespielt“, lobte Daniel Griese seine Mannen, die beim Gang in die Pause mit 9:0 in Führung lagen. Der BVR-Trainer weiter: „Nach dem Seitenwechsel haben wir zurückgeschaltet, außerdem haben die Adler mehr Gegenwehr geleistet.“

Griese weiter: „Respekt, dass die Ellinghorster das Spiel trotz des 0:9-Rückstands zur Halbzeit zu Ende gespielt haben.“ Er jedenfalls sei froh, dass er mit seiner Mannschaft diesen Test absolvieren konnte.