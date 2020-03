2:3 - der BV Rentfort geht auch beim VfB Hüls leer aus

Der BV Rentfort bleibt im neuen Jahr weiterhin punktlos. Trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte verloren die Gladbecker beim VfB Hüls mit 2:3 (0:1). „Wir hätten das Spiel gewinnen müssen, aber haben unsere Chancen nicht genutzt“, sagte BVR-Trainer Marcel Lehmann.

Rentforts Potratz trifft in der ersten Halbzeit nur die Latte

Marcel Lehmann, Trainer des BV Rentfort, konnte mit der Leistung seiner Mannschaft in der Anfangsphase des Spiels in Hüls nicht zufrieden sein. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Zu Beginn der Partie sah es allerdings nicht danach aus, dass die Schwarz-Weißen an diesem Tag viele Torchancen kreieren sollten. Denn der Gastgeber aus Hüls war das dominantere Team und kam in der ersten Viertelstunde zu zahlreichen Gelegenheiten. Eine dieser Chancen nutze der VfB-Akteur Marvin Poggel zur Führung. „Die Anfangsphase war das Schlechteste, was ich bisher in Rentfort erlebt habe“, so Lehmann.

Allerdings wusste auch der Coach, dass sein Team wegen der schwachen Chancenverwertung des Gegners noch im Spiel war. Nach den stürmischen ersten 20 Minuten nahm Hüls ein wenig den Fuß vom Gas. Die Zeit nutzten die Gladbecker, um in die Partie zu finden. Fast wäre dem BVR sogar der Ausgleich gelungen: Doch nach einem Querpass von Jesse Hajder schoss Phillip Potratz den Ball nicht in das leere Tor, sondern an die Latte.

Phillip Potratz erzielt für den BV Rentfort den Anschlusstreffer

In der Pause fand Marcel Lehmann anscheinend die passenden Worten. Denn nach dem Wiederanpfiff entwickelte sich ein Spiel auf das VfB-Gehäuse. Doch wie schon in der vergangenen Woche scheiterten die Rentforter an ihrer Chancenverwertung. Diese Fahrlässigkeit bestraften die Gastgeber sofort: Eine gute halbe Stunde vor dem Ende erhöhten die Hülser mit einem Konter auf 2:0.

Im Anschluss an den Gegentreffer riskierte Lehmann noch mehr. Er wechselte Tobias Discher ein und ließ sein Team mit drei Stürmern spielen. Der Mut wurde schnell belohnt. Nach einem Freistoß von Patrick Draxler wehrte der VfB-Torhüter den Ball nach vorne ab. Dort stand Potratz goldrichtig und traf zum Anschlusstreffer. „Da steht er, wo ein Stürmer stehen muss“, erklärte der BVR-Übungsleiter.

Rote Karte für Discher rundet den gebrauchten Tag für Rentfort ab

Nur fünf Minuten später erzielte der Angreifer nach Discher-Vorlage sogar den Ausgleich. Im Anschluss agierten die Rentforter weiterhin druckvoll und es schien nur eine Frage der Zeit, bis das nächste BVR-Tor fällt. Allerdings kam es ganz anders. Fünf Minuten vor dem Ende kassierten die Rentforter nach einem Eckball den 2:3-Endstand. Den gebrauchten Tag rundete Discher in der Schlussminute mit einer Roten Karte infolge einer Notbremse ab.

Lehmann war aber alles andere als traurig: „Die zweite Halbzeit war das Beste, was wir in dieser Saison gespielt haben.“