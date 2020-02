25:25 - TV Gladbeck trifft plötzlich das Tor nicht mehr

Zwei Punkte hatte Tobias Thiel, der Trainer der Bezirksliga-Handballer des TV Gladbeck, vor dem Heimspiel seiner Mannschaft gegen den abstiegsgefährdeten TuS Wellinghofen gefordert. Am Ende ist es einer geworden in einer Partie, die die Blau-Weißen eigentlich gewinnen mussten.

Der TVG hatte in der Nordparkhalle zunächst gut gespielt und sich einen komfortablen Vorsprung erarbeitet. 15:10 hieß es nach dem ersten Abschnitt, 20:16 in der 44. und 24:20 in der 53. Minute. „Plötzlich haben wir aber nicht mehr getroffen“, so Tobias Thiel kopfschüttelnd, „da war auch Pech dabei.“

TV Gladbeck leistet sich in der Schlussphase einen 1:5-Lauf

War enttäuscht: Tobias Thiel, Trainer des TV Gladbeck. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Die Gäste, die es immer wieder mit einem siebten Feldspieler versuchten, waren dagegen erfolgreich. In der 55. Minute glückte ihnen das Anschlusstor zum 23:24 und 39 Sekunden vor dem Ende schließlich das 25:25. Dabei blieb es, weil der TVG auch im letzten Angriff keinen Treffer mehr erzielte.

Thiel war enttäuscht, zugleich aber bat er um eine realistische Einschätzung der Situation: „Es ist ja nichts Dramatisches passiert, wir haben gegen Wellinghofen zwar den direkten Vergleich verloren. Aber noch immer sind es fünf Punkte Vorsprung vor dem TuS.“

TV Gladbeck: Bystron (1), Hirschfelder (1) - Wissing (3), Junker (2), Bergmann (5), Kraus, Ahmann (1), Kläsener, Luggenhölscher (1), Lechert (4), Schrief (4/3), Klein, Modrow (3).