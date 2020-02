3:2 nach 0:2! TV Gladbeck erobert den zweiten Tabellenplatz

Der TV Gladbeck ist in der Volleyball-Oberliga der Frauen nun der erste Verfolger von Spitzenreiter RC Borken-Hoxfeld II. Dank eines schwer erkämpften 3:2 (24:26, 21:25, 26:24, 25:18, 15:12)-Erfolgs beim TV Hörde II haben die Blau-Weißen nämlich mit den Dortmunderinnen die Plätze in der Tabelle getauscht.

Im zweiten Satz ist beim TV Gladbeck plötzlich die Konzentration weg

Der TV Gladbeck um Kapitänin Kim Smaniotto ist in der Oberliga jetzt Tabellenzweiter. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Waldemar Zaleski, Trainer des TVG, war nach dem bis zum Ende jederzeit spannenden Match einerseits zufrieden mit seinen Damen, andererseits aber auch nicht. „Wir haben einen Punkt zu wenig geholt“, urteilte der Coach mit Blick auf den zweiten Satz.

Nach dem knapp verlorenen ersten Durchgang hatte nämlich die Mannschaft um Kapitänin Kim Smaniotto das Spiel dominiert und bereits mit 17:11 in Führung gelegen. „Plötzlich war bei uns die Konzentration aber total weg“, so Zaleski. Die Hörderinnen holten auf, glichen aus und entschieden den Satz schließlich noch mit 25:21 zu ihren Gunsten.

Gladbecks Trainer Waldemar Zaleski lobt insbesondere Maria Rietz

Der TV Gladbeck lag somit mit 0:2 zurück. Zaleski: „Das war eine brenzlige, problematische Situation. Wenn man einen Satz, in dem man so deutlich geführt hat, noch abgibt, können negative Emotionen ins Spiel kommen.“ Jedoch nicht an diesem Sonntag bei den Blau-Weißen.

Die besannen sich jetzt offenbar erst recht ihrer Stärken. Angeführt von Maria Rietz, der Zaleski später eine exzellente Leistung bescheinigte, begann sich der TVG mit Können und Nervenstärke gegen die drohende Niederlage zu wehren. „Maria“, lobte der Trainer die Mittelangreiferin, „hat ihr bisher bestes Saisonspiel gemacht.“ In der Blockabwehr habe sie ebenso überzeugt wie beim Aufschlag und im Angriff.

Der Rückstand des TV Gladbeck auf den Tabellenführer beträgt fünf Punkte

Rietz & Co. holten den dritten wie den vierten Satz. Und auch im Tiebreak ließ sich Blau-Weiß jetzt nicht mehr aus der Erfolgsspur bringen. Es hieß 5:5, als die Seiten gewechselt wurden, lag der TVG mit 8:6 in Führung. Und die gab die Mannschaft nicht mehr ab.

„Dortmund war eine Reise wert“, freute sich Zaleski am Ende doch auch über die zwei Zähler und den zweiten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter RC Borken-Hoxfeld II, der bei der DJK Sportfreunde Datteln einen glatten 3:0-Sieg feierte, beträgt allerdings satte fünf Punkte. Zur Erinnerung: Nur vier Spieltage stehen noch aus.